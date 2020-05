Connect on Linked in

Les pistes de pàdel estaran obertes per al seu ús des del 25 de maig

El gimnàs d’halterofília també obrirà, però només per als huit atletes d’alt rendiment del club

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Alzira està immersa en la desescalada esportiva, en tot moment basada en el pla per a la transició cap a la nova normalitat aprovat pel Consell de Ministres el passat 28 d’abril, i on es contempla les fases a seguir tant per a l’esport professional i federat, com per a l’esport no professional.

A hores d’ara en la ciutat d’Alzira estan obertes, des del dia 20 de maig, la pista d’atletisme i el circuit de cross, en el Poliesportiu a l’aire lliure Jorge Martínez Aspar. Per tal de seguir el protocol del Ministeri de Sanitat cal cenyir-se a un control d’aforament, així com a les mesures socials i higièniques. L’horari establit per a la utilització de la pista i el circuit és el següent: de dilluns a dissabte de 8 a 14 hores i de 17,30 a 22 hores. Diumenges de 8 a 14 hores. Per a accedir al recinte cal dirigir-se al punt únic d’accés, porta principal que dona a la pista d’atletisme.

A partir del dilluns 25 de maig es procedirà a l’obertura del gimnàs d’halterofília, del que podran fer ús només els huit atletes d’alt rendiment amb que compta el club en la nostra ciutat, en tot moment baix la supervisió d’un coordinador del club. L’horari serà de 18 a 20,15 hores, dilluns, dimarts, dijous i divendres.

Les pistes de Pàdel del camp d’esports Venècia és un altre dels espais esportius que tenen prevista la seua obertura el 25 de maig, en este cas per al lloguer de les pistes en horari vespertí, de 16,30 a 21,30. La reserva de les pistes es gestionarà mitjançant cita prèvia, cridant als números de telèfon: 685 566 157 i 963 128 304, de dilluns a divendres, de 8 a 14 hores i de 16 a 21 hores.

Es permetrà l’ús de les pistes per a un màxim de 2 usuaris per pista, en la modalitat d’un contra un, separats per la xarxa; un total de sis esportistes per hora. Caldrà mantindre la distancia de seguretat de dos metres, utilitzar cada jugador la seua pala i no es podrà utilitzar els vestuaris, pel que hi ha que acudir canviats de casa amb la pertinent roba esportiva. Estes mateixes mesures, així com els números de telèfon són els que caldrà utilitzar des de l’1 de juny per a les classes particulars.

Fernando Pascual, regidor d’Esports, demana col·laboració i enteniment a totes i tots els ciutadans que solen utilitzar les instal·lacions esportives municipals, ja que la crisi sanitària originada per la Covid-19 ha provocat que s’hagen tindre que adoptar mesures extraordinàries per a evitar la transmissió del virus i no sobrepassar la capacitat dels sistemes sanitaris.

“Cal recordar en tot moment que ens trobem en la fase 1 de la desescalada i per tant continua sent obligatori respectar cada una de les restriccions marcades pel Ministeri de Sanitat”, segons el regidor.