La Regidoria d’Esports entrega els trofeus del 3Sport Nadal

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sueca ha entregat este matí els trofeus del 3Sport Nadal. Durant dos dies, diversos equips formats per xiquets i xiquetes d’entre 6 i 12 anys han competit en tres disciplines esportives: futbol sala, colpbol i ciclocros. Els equips que han obtingut més puntuació en els tres esports han aconseguit fer-se amb el trofeu de campions, però també hi ha hagut recompensa en forma de diploma per a tots els participants pel seu esforç i esportivitat.



“He volgut continuar amb aquelles activitats que tenen molt bon acolliment. En esta edició hem incorporat la modalitat del ciclocros i els xiquets i xiquetes s’ho han passat molt bé. El nostre objectiu és fomentar la pràctica de l’esport i la companyonia entre els més xicotets durant les vacances escolars en les quals es disposa de més temps lliure. Estem molt contents amb l’acolliment que ha tingut i animem a tots els xiquets i xiquetes a que participen en pròximes edicions”, ha assenyalat la regidora d’Esports, Celia Beltrán, qui ha entregat els trofeus i diplomes als participants junt a l’alcaldessa en funcions, Manoli Egea, i la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez.



Els equips participants en esta edició han sigut:



– En categoria Infantil: La Élite, campions; S.D. Sueca, subcampions; Squad Abduzcan, tercer classificat; F.C. Rexan, quart classificat; i Black Panters, cinqué classificat.

– En categoria Aleví: Pixes Planes, campions; i Els Cracs, subcampions.

– En categoria Benjamí: Los Titanics han resultat campions.