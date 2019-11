La Regidoria d’Igualtat impulsa una nova campanya per al 25N, Dia internacional per l’eliminació de les violències contra les dones

Connect on Linked in

“Assumeix-ho. És maltractament” és l’eslògan de la campanya que la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Picassent impulsa amb motiu del 25N

Amb motiu del 25N, Dia internacional per l’eliminació de les violències contra les dones, l’Ajuntament de Picassent, a través de la Regidoria d’Igualtat, posa en marxa una nova campanya, dissenyada per la Unitat d’Igualtat de la Mancomunitat de l’Horta Sud i adaptada pel Consistori i que té com a objectiu assenyalar les violències contra les dones que es produeixen a la nostra societat, més enllà d’aquelles exercides per la parella o ex-parella, moltes d’elles normalitzades i/o acceptades. Esta campanya, a més de denunciar situacions de violència física, psicològica, sexual i econòmica dins de la parella, aborda les violències exercides contra les dones al carrer, en l’àmbit laboral, amb la utilització del cos femení a la publicitat com a reclam, en el consum de prostitució, així com diverses justificacions com el consum d’alcohol davant l’exercici d’algunes violències, a més de les agressions sexuals en grup que s’han produït però que en l’actualitat s’estan fent cada vegada més visibles per la informació que ens arriba a través dels mitjans de comunicació.

Esta campanya de sensiblització es troba protagonitzada per 12 veïnes i veïns del nostre poble, Stefany Leal Gil, Xiomara Alarcón Quitián, Nacho Bría Marín i Francisco Javier Piqueres Ortega, elles i ells estudiants, i Cristina González Cordellat, Alejandro Pérez Fernández, Sonia Bernal Moreno, Guille Hervás Ibáñez, Elena Ferrando Soria i Tere Ponce Catalá, en representació del professorat dels centres escolars del municipi; la metgessa, Vicenta Belda i un representant de la Policia Local, són els i les protagonistes que han cedit la seua imatge i han posat veu al missatge d’enguany.

A més d’esta iniciativa, que estarà present per tot el municipi, tant en els espais públics com en els comerços i a través de les xarxes socials municipals, la Regidoria d’Igualtat ha elaborat una programació d’activitats per a les pròximes setmanes que tracta d’aprofundir en els objectius de la mateixa. Així, el Cicle de cinema en Igualtat comptarà amb la projecció de les pel·lícules “No tengas miedo” de Montxo Armendáriz; “La Estrella” d’Alberto Aranda, mentre que al Cicle café-tertúlies s’abordarà la violència que es produeix al carrer contra les dones amb la projecció del documental “Todas las mujeres que conozco” de Xiana Do Teixeiro, així com el compliment de la legislació en matèria de violència de gènere contra les dones al nostre municipi de la mà del Policia Local, Franciso Mata del Río, qui presentarà els resultats del seu estudi, per al qual ha entrevistat 50 dones que han patit violència de gènere al nostre municipi.

També el teatre serà protagonista en la programació de la Regidoria, amb l’obra de teatre “Historia de una maestra”, de Cactus Teatre, programada per la Regidoria de Cultura i, per altra banda, la doble representació de l’obra “Nora” ,que es realitzarà per a l’alumnat de 4t d’ESO dels centres escolars del municipi i que s’acompanyarà d’un col·loqui posterior en el que intervindran l’autora i intèrpret de l’obra, Jesica Fortuny, així com representants dels serveis i cosos de seguretat responsables de la detecció, atenció i protecció de les dones víctimes de violència de gènere al nostre municipi.