La regidoria projecta el nou festival MusiQuart, que ofereix concerts gratuïts, teatre per a totes les edats, exposicions i noves adquisicions de la Biblioteca en el mes del Dia internacional del Llibre

Connect on Linked in

Els mesos de pandèmia han demostrat que la Cultura és imprescindible en el nostre dia a dia. El confinament hauria sigut molt més dur sense el suport del sector cultural que ha entrat en les nostres llars i format part de les nostres rutines. Potser va ser el sector que millor i més prompte es va adaptar a aquesta nova manera de viure que ens ha portat la pandèmia.

En aquests dies de vacances que no es pot viatjar, la regidoria de Cultura ha programat una agenda cultural per a tota la ciutadania: xicotets, adults, joves i majors tenen una oferta molt variada a l’abast de totes les butxaques perquè ningú es quede a Quart de Poblet sense gaudir de la Cultura.

La covid ha donat un xicotet respir i, seguint les restriccions sanitàries, podem eixir i assistir a una #culturasegura i universal.

L’exposició Quart i el Tapís, del veí de Quart Gustau Puente, està sent un èxit de públic i es pot visitar a la Casa de la Cultura fins al 23 de de aquest mes. L’obra d’aquest artista que va desenvolupar la seua carrera professional en l’alta costura de la mà de dissenyadors com Pierre Cardin, se centra en tapissos i escultures tèxtils.

Abril arranca en gran. Quart de Poblet està d’estrena amb MusiQuart, el Festival Internacional de Música de Quart de Poblet, que porta a la localitat concerts gratuïts de música clàssica de la mà dels millors intèrprets. El divendres 9 arranca el festival de la mà del grup amfitrió Plaerdemavida Ensemble, format per la soprano Paloma Chiner, Jorge Fanjul al violoncello i Pablo García-Berlanga al piano. A l’Auditori Vaig moldre de Vila oferiran Liebesträume, un recital entorn de l’amor i als somnis.

Els veïns i veïnes poden saber tots els detalls del Festival en http://festivaldemusicaquartdepoblet.com/conciertos/

I de música clàssica a música barroca de les mans de l’organista valencià Arturo Barba, que delectarà amb En Chamade del ensemble. La Regalada a l’Església parroquial de la Puríssima Concepció el 18 d’abril. L’òrgan, és de construcció alemanya i és un dels millors de la Comunitat. De grans dimensions, ho va adquirir el rector de la Puríssima Concepció després de tocar-li la loteria.

El teló no es baixa a Quart de Poblet. Per als més xicotets i a l’aire lliure , al costat de la Biblioteca Municipal, es representarà Bola, de la companyia l’Horta Teatre. El 25 d’abril es realitzaran dos passes i l’aforament, com en qualsevol altra activitat, està limitat. Per a més informació es pot acudir a https://www.lhortateatre.com/espectacles/bola-espectacle-en-gira/

Per a una mica més majors, l’Ajuntament ha programat el divendres 23 d’abril Els Nuvis, en el Auditori Vaig moldre de Vila de la companyia Bullanga.

Un dels nostres més fidels aliats durant el confinament ha sigut el llibre. La lectura ha aconseguit rècords històrics durant la pandèmia augmentant quasi un 3% respecte a l’any anterior. Segons el Baròmetre d’hàbits de lectura i compra de llibres, els espanyols llegim una mitjana de quasi set hores i mitja a la setmana. I els quarteros i quarteras poden gaudir d’un bon nombre de títols nous gràcies a les recents adquisicions realitzades per la Biblioteca Municipal. Entre elles, cal destacar el llibre de Susana Zorraquino, Talons de sang, una història fictícia que es desenvolupa a Quart de Poblet.

També per als seguidors de sèries, s’ha adquirit el llibre en el qual s’inspira la minisèrie de Netflix Gambito de dama, que ha obtingut una gran audiència i excel·lents crítiques.

Respecte als llibres infantils i juvenils la Biblioteca ha comprat diversos títols per a totes les edats.

Cal no oblidar el projecte de la Comiteca, Memòria, Història i Còmic que acull la Biblioteca Pública Municipal amb l’objectiu d’acostar-nos a la història del segle XX a través de la novel·la gràfica. Entre les adquisicions destacaríem En transició d’Alberto Haller i de la il·lustradora valenciana Ana Penyas, Premi Nacional de Còmic 2018. Memòria i vinyetes de David F. De Dalt és un altre dels volums que no et pots perdre ja que mostra d’una forma didàctica com acostar la memòria històrica a través del còmic als escolars. Un llibre imprescindible per a tothom però, sobretot, per als docents.

Els llibres sempre es presten respectant respectant les mesures sanitàries; #culturasegura també en els llibres, igual que en totes les activitats.