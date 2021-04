La Reina de l’Encontre de Torrent continuara un any més

Connect on Linked in

Per segon any consecutiu Torrent viu en silenci la seua Setmana Santa, la inqüestionable no millora de la situació pandèmica ha fet un any més que la majoria dels actes religiosos queden paralitzats , només ha sigut possible la realització d’alguns amb limitació d’assistents en algunes parròquies.

Per aquest motiu la Junta de Germandats de Torrent, ha decidit ampliar el regnat d’Azucena Guimerà, que continuara en el seu càrrec un any mes en 2022 com a Reina de l’Encontre i Angel de Jesús

Torrent ha celebrat de forma molt austera a causa de les restriccions la seua Setmana Santa 2021, amb tan sols alguns actes mises i significatives xarrades, actes que Azucena no ha volgut perdre’s

La Reina de l’Encontre i Àngel de Jesús és una figura exclusiva de la Setmana Santa Torrentina durant el Diumenge de Resurrecció, una celebració que compta amb la Declaració de Festa d’Interés Turístic Autonòmic des de 2009

La seua germandat el Prendiment de Jesús haurà d’esperar un any més per veure-la anunciar la Resurrecció de Crist