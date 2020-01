La retirada de peix mort de les platges de Cullera ascendix fins als 25.000 quilos

Print This Post

Sols en la platja del Doser s’han recollit més de 13.000 quilograms

Cullera seguix treballant per recuperar-se el més prompte possible dels danys provocats pel temporal Glòria. Durant estos últims dies s’ha intensificat la recollida de peix mort a la platja del Doser retirant més de 13.000 quilograms, que sumats als que ja s’havien arreplegat ascendix fins als 25.000 quilos.

El regidor de Serveis Exteriors i Platges, Salva Tortajada, ha apuntat que pràcticament ja està tot el peix mort retirat. L’edil ha explicat que els serveis municipals s’han implicat des del minut zero per netejar i condicionar cada racó que va patir els efectes del temporal marítim.

Tortajada ha indicat que ara s’està treballant en posar a punt la platja del Doser, així com en el condicionament i la neteja de la brutícia dels carrers del Marenyet i l’Estany per tal de solucionar tots els contratemps i desperfectes provocats pel temporal.

Actualment, el consistori està estudiant com fer front a la retirada de canyes de les platges del sud. Per a això, s’està des del primer moment en contacte amb totes les Administracions per tal que tot torne a la normalitat quan abans.

Durant esta setmana han treballat més de 60 operaris i maquinària de tota classe per garantir en primer lloc la seguretat de les persones i els serveis bàsics, així com per regenerar les platges i recollir totes les destrosses que provocà la força del mar.

Avaluació dels danys

Una vegada ha passat el temporal i totes les zones afectades són més accessibles, ja que gran part d’elles estaven inundades, el consistori està avaluant tots els danys. Per a això, s’està recollint informació i recopilant dades per tal de portar el proper Ple la sol·licitud al Govern d’Espanya perquè declare les latges de Cullera com a zona catastròfica.