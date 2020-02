La Ribera rep de la Generalitat Valenciana presidida per Ximo Puig més de 45.000.000 euros per a educació

Connect on Linked in

Els socialistes de la Ribera Alta volen donar compte de les inversions que el govern de Ximo Puig, President de la Generalitat, a fet en la nostra comarca durant el que duguem de legislatura fins al 2019. Cal destacar que amb la implantació del Bono Infantil per la qual cosa es veu ampliada l’educació gratuïta fins als 2 i 3 anys, s’ha realitzat una inversió de quasi 2.000.000 d’ euros.

Un altre dels projectes amb major inversió ha estat Edificant 2019, on s’han destinat més de 37.800.000 euros per a la creació i millora de centres educatius. El govern progressista de la Generalitat, encapçalat pels socialistes, ha aconseguit mitjançant la Xarxa Llibres, que estos siguen gratuïts i per tant supose un estalvi important per a l’economia domèstica de les famílies de la comarca i on s’han invertit quasi 2.000.000 euros.



Al menjador escolar també s’ha destinat una major dotació econòmica. La Generalitat Valenciana ha subvencionat més de 3.000.000 euros per a ajudes al menjador. Així mateix també s’ha ajudat al transport individual amb més de 62.500 euros. S’han millorat les biblioteques dels centres escolar amb una inversión superior als 92.000 euros i s’han subvencionat projectes innovació per un valor de més de 93.200 euros.

Neus Garrigues, Secretària General de l’Agrupació Socialista de La Ribera, ha manifestat que “Els socialistes en el govern valencià de la Generalitat estem invertint en educació, anem a continuar en el programa Edificant que servirà per a construir centres escolars nous que milloraran la qualitat de l’educació dels nostres xiquets i xiquetes”. La secretària comarcal també ha afegit que “Continuarem amb les ajudes al menjador, la xarxa de llibres i la inversió en projectes de innovació”