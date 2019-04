La robòtica, molt present a les aules de l’IES l’Om de Picassent

Connect on Linked in

Diversos grups des de 2n de l’ESO fins a 2n de Batxillerat de l’Institut participen durant este curs en un projecte innovador on s’entremesclen la tecnologia més puntera a través dels robots, l’art i l’ús en societat dels aprenentatges adquirits

L’IES l’Om participa de la mà de la Universitat Miguel Hernández d’Elx i de la Universitat de València, en el projecte de robòtica Momo, un projecte que compta amb el suport econòmic de l’Ajuntament de Picassent, qui continua amb la seua aposta per la tecnologia mitjançant esta nova iniciativa. Així, després de mesos de treball, el projecte ja ha complit amb la seua primera fase, executada amb la formació del professorat. Ara, durant la segona fase l’alumnat treballa en el desafiament robot a través de diferents categories amb l’objectiu de posar en pràctica els coneixements adquirits en classe. La tercera i última fase, tindrà lloc el pròxim 10 de maig a la Ciutat de les Arts i les Ciències, amb la presentació en públic d’estos projectes i les seues diferents categories en un acte on participaran més de 300 robots presentats pels diversos centres educatius de la Comunitat Valenciana.

L’alcaldessa, Conxa Garcia, i la regidora d’Educació, Belén Bernat, han visitat recentment el Centre per comprovar el treball que s’està realitzant, «Des de l’Ajuntament estem recolzant iniciatives com esta perquè els i les estudiants del nostre poble tinguen al seu abast la robòtica, tota una opció de futur en un món on la tecnologia, cada vegada més, va obrint-nos el camí».

Per la seua part, Hector López i Josep Arnau, professors de tecnologia del Centre i coordinadors del projecte manifesten la seua satisfacció amb l’alumnat ja que, «Resulta emocionant vore la cura, l’interés i el respecte que mostra l’alumnat amb el material. Això també demostra la seua curiositat i pot ser també, la seua vocació tecnològica en el futur cap a esta matèria».

Les proves on participarà l’alumnat en la trobada a València consistiran en una primera prova on els robots s’encarregaran de netejar una zona de deixalles, simulades amb peces de LEGO; una segona fase de precisió, on es col·locarà una peça cilíndrica enmig d’una diana i on hauran de girar una grua en una posició concreta; i una tercera fase que consistirà en la classificació de contenidors per colors, on els robots hauran de portar-les a cada zona establida.