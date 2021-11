La RunCàncer arriba a Alcàsser aquest diumenge

Connect on Linked in

La prova començarà a les 10.30 h des del Poliesportiu municipal

Un any més, Alcàsser s’uneix al Circuit RunCàncer – AECC València amb l’objectiu de recaptar fons per a la lluita contra aquesta malaltia. D’aquesta manera, aquest diumenge, 21 de novembre, la RunCàncer aterra a Alcàsser amb una marxa no competitiva de 6 quilòmetres apta per a persones de totes les edats, ja que s’haurà de fer caminant.

Una cita d’allò més solidària que començarà a les 10.30 hores, amb eixida en el poliesportiu municipal (avinguda Torrent, 14). Les inscripcions per a participar es podran realitzar tant en la Junta Local d’AECC, com en la mateixa zona d’eixida fins 5 minuts abans de l’inici de la prova.

L’alcaldessa del municipi, Eva Zamora, ha animat a tots els veïns i veïnes a «sumar-se a aquesta iniciativa i demostrar, una vegada més, la solidaritat del nostre poble». Així mateix, ha recordat la importància «d’adoptar hàbits de vida saludables, i quina millor manera que començar amb aquesta prova que, a més, recapta fons per a la investigació del càncer».