La S.D Sueca perd 1-2 contra la Unió Esportiva Petrelense.

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Al camp de l’Infantil de Sueca es jugava un partit a vida o mort entre la Unió Esportiva Petrelense i la SD Sueca.

L’equip del Sueca se’n va anar a casa decebut en canvi, el Petrer va celebrar la victòria.

L’equip d’Alacant va tenir una bona entrada en el camp de l’Infantil que estava de gom a gom preparat perquè el Sueca aconseguira davant de la seua afició l’esperat ascens.

L’afició no parava d’animar però el Sueca no responia a l’expectativa que tots els que estaven en el camp havien posat en ell. Un equip que va perdre molts minuts en el camp i que havia de marcar un gol per ascendir de categoria encara que l’èxit se’l va endur el Petrolense en els dos gols que va marcar.

Al minut 50 Flavi s’avançava en el marcador i posava el 0-1, a l’equip arrosser ja no li quedava altra que anar als dos gols. Al minut 75, Toni, el central del Sueca empatava l’encontre, estava a un gol d’empatar l’eliminatòria i jugar la pròrroga però al minut 93 era Pablo el que marcava altre gol per al Petrer.

En eixe resultat, el Sueca està una temporada més en la primera categoria, haurà de fer un projecte ambiciós per a la temporada 2019-2020 si vol pujar de categoria.