La segona edició del concurs de fotografia local de Picassent on line Pikazoom ja té guanyadors i guanyadores

De nou, el col·lectiu jove participant deixa vore a través de les seues propostes fotogràfiques la quotidianeitat i la seua visió d’esta situació a través del conjunt total d’imatges presentades



Un total de 18 fotografies han sigut les imatges presentades a la segona edició del concurs de fotografia digital on line convocat per la Regidoria de Joventut. El jurat, després de valorar la voluntat dels i les joves participants per mostrar els moments del seu dia a dia, ha donat a conéixer els i les guanyadores, que rebran diverses peces impreses en 3D, realitzades i donades per l’artista plàstic, Mágico Joshino, i que es s’entregaran més endavant, en un acte que tindrà lloc a la Casa Jove “La Torta”.



Els i les guanyadores d’esta segona edició són els següents:



-Primer premi: @joel.m_03

-Segon premi: @elenacaceres

-Tercer premi: @mendoza_oza_oza

-El premi del públic ha sigut per a @_angelveguer10



Tant les fotografies premiades com la resta de les presentades poden vore’s al perfil d’Instagram @cijpicassent.



Valorada la bona acollida que està tenint esta iniciativa, des d’esta àrea s’està treballant ja en la possibilitat de llançar una altra convocatòria, en esta ocasió, vinculada al medi ambient.