La segona meitat de la campanya citrícola valenciana eleva el ritme de compres i els preus en camp

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) constata que la campanya citrícola entra de ple en la seua segona meitat amb un increment tant en el ritme de compres com en els preus que perceben els productors. La principal causa d’aquesta millora es troba en un major equilibri entre l’oferta, bastant curta i menor a la prevista a causa de les adversitats climàtiques, i la demanda, l’evolució de la qual és creixent a causa del fred a Europa i de l’especial interés que desperta aquesta fruita entre els consumidors per a previndre refredats i virus com el Covid-19.

AVA-ASAJA afig que, segons remarca en el seu últim butlletí setmanal la Llotja de Cítrics de València, l’interés se centra fonamentalment en el subgrup de taronges Navels tardanes –Navel Powell, Barnfield i Chislett (amb cotitzacions en origen que solen situar-se dins de la forqueta 0,353-0,447 €/kg) i, en menor mesura, Navel Lane Batega (0,282-0,376 €/kg)– així com en el subgrup híbrids de mandarines, les quals en la seua majoria compten amb un límit de plantacions i un sistema de gestió comercial protegit –Tango, Nadorcott (0,611-0,851 €/kg) i Orri (1-1,3 €/kg)–. En moltes varietats, aquestes cotitzacions suposen un augment aproximat del 10% respecte a la campanya anterior per aquestes mateixes dates.

La campanya ha donat un nou gir i deixa arrere els greus problemes de comercialització que van copar algunes de les varietats més esteses com la taronja Navelina o la mandarina Clemenules. Ara els operadors comercials tornen a manifestar el seu viu interés per aprovisionar-se de suficients cítrics per a poder proveir als mercats durant els pròxims mesos”.