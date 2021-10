La seguretat fitosanitària dels cítrics de Sud-àfrica serà analitzada esta setmana per la Comissió Europea

Connect on Linked in

La Comissió Europea, a través de la Direcció General de Salut i Seguretat Alimentària ha comunicat a LA UNIÓ de Llauradors que els pròxims dies 21 i 22 d’octubre analitzarà amb els Estats membres la seguretat fitosanitària de les importacions de cítrics procedents de Sud-àfrica que arriben al mercat comunitari.

En aquestes reunions es validarà si el sistema emprat per Sud-àfrica és correcte, després de l’informe de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), per a posteriorment adoptar la decisió de si s’obliga de nou a establir el tractament de fred, una reivindicació de la LA UNIÓ des de fa temps i l’únic sistema actual amb garantia de seguretat al qual a nosaltres -i fins i tot a la mateixa Sud-àfrica- ja ens obliguen altres països.

Cal assenyalar que LA UNIÓ havia dirigit el passat 4 de setembre un escrit tant al comissari d’Agricultura, Janusz Wojciechowski, com al ministre d’Agricultura, Luis Planas, exigint responsabilitats patrimonials si no s’adaptava la normativa europea a les recomanacions de la EFSA, qui afirmava en el seu informe que el tractament en fred és garantia de seguretat fitosanitària i que posava en dubte l’eficàcia del sistema alternatiu que està implementant Sud-àfrica per no aplicar aquest i que és un fracàs total.

Des de la Direcció General es respon a LA UNIÓ que “la Comissió Europea, després d’encomanar a la EFSA l’avaluació de l’eficàcia de l’actual sistema de Sud-àfrica per a garantir l’absència de Thaumatotibia leucotreta en els cítrics destinats a la seua exportació a la UE, té previst revisar amb els Estats membres els requisits d’importació corresponents.

El dictamen de la EFSA es presentarà a la reunió del Comité Permanent de Vegetals, Animals, Aliments i Pinsos (secció de Sanitat Vegetal) dels dies 21 i 22 d’octubre, i els requisits d’importació es debatran més endavant”.

En l’escrit prèviament remés per Carles Peris, secretari general de la VA UNIR, s’apel·lava a “un SOS urgent i desesperat dels citricultores valencians perquè la Comissió Europea adopte totes les mesures contingudes tant en la normativa comunitària com estatal i es garantisca la implementació de mesures de control adequades, entre elles el tractament en fred, per a evitar l’entrada de la Thaumatotibia leucotreta i la seua expansió en la citricultura europea, tal com ha ocorregut amb el Delottococcus aberie (Cotonet) en cítrics”.

Mentre tot això ocorrerà en els despatxos oficials de Brussel·les, les dades sobre intercepcions de cítrics a hores d’ara de l’any no deixen lloc a dubtes i ja s’han produït 204 intercepcions amb plagues per les 203 de l’any anterior.

Esment especial als rebutjos amb plagues de Sud-àfrica que segueixen a l’alça i constitueixen un autèntic problema. Al setembre d’enguany reflecteixen que hi ha 14 intercepcions de Sud-àfrica amb plagues (8 amb Phyllosticta citricarpa i 6 amb Thaumatotibia leucotreta), per les 5 del mateix mes de 2020. En el còmput anual aquest any -de gener a setembre- hi ha 33 intercepcions per les 18 del passat. De les 24 intercepcions totals de setembre de tots els països, 14 són de Sud-àfrica.