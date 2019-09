La setmana vinent començaran les tasques de repavimentación en diferents carrers de Burjassot

Print This Post

L’Ajuntament de Burjassot començarà la setmana vinent, a partir del 23 de setembre, la repavimentación de diferents carrers del municipi amb l’objectiu de dotar a aqueixes vies d’una millora en l’asfaltat per a facilitar en tot el possible els desplaçaments en vehicles per aquestes.

Així, es procedirà a la repavimentación dels carrers Balmes, Terrisseria, Devesa del Castell, Juan Bautista Gil i la rotonda del carrer Sixto Cámara i, a més, es procedirà a efectuar diferents reparacions al carrer Fermín Galà i García Hernández. Amb un pressupost de més de 58.000 euros, aquestes millores s’inclouen dins del Pla de Camins i Vials de la Diputació de València.

Aquest mateix divendres, 20 de setembre, es procedirà a la senyalització dels trams que es veuran afectats per aquesta nova obra de millora; obra que durarà el temps indispensable per a evitar en tot el possible molèsties als veïns i les veïnes de les zones afectades.

Totes les aquestes actuacions comportaran també, en el cas que així es necessite, l’adequació de les trapes de registre (pous i arquetes de serveis) i dels embornals existents que puguen veure’s afectats, a la cota final dels vials. Amb això quedaran perfectament enrasades amb els nous carrers i així s’evitaran molestos colps en la circulació motoritzada, i com assenyala el projecte d’actuació.