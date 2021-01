La seu de Protecció Civil d’Almussafes comença el retorn a la normalitat després de la seua inundació al novembre

L’Ajuntament, que es va comprometre a sufragar tots els desperfectes ocasionats per la pluja, ha iniciat els treballs per a la posada a punt



La brigada municipal va començar la setmana passada les labors de pintura de l’edifici i el consistori ja ha adquirit els nous equips de transmissió



L’Ajuntament d’Almussafes ja s’ha posat a la feina perquè la seu de Protecció Civil de la localitat torne a la normalitat després dels danys materials patits en el temporal de novembre. La setmana passada van començar els treballs de pintura i ja s’han adquirit els aparells de transmissió. Així mateix, també està en marxa el procés per a renovar el mobiliari i els ordinadors afectats. “En el seu moment, des de l’Ajuntament de la localitat ens vam comprometre a restituir tot el material afectat pel temporal i, conseqüents amb aquest compromís, ja hem començat aquestes tasques”, declara el regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Wic.



El mes de novembre passat la seu de Protecció Civil d’Almussafes, emplaçada en la posta sanitària situada en la via de servei que circula en paral·lel a la CV-42, va patir nombrosos danys materials a conseqüència de les intenses pluges registrades a la província de València. Encara que l’estructura de l’edifici va romandre intacta, van ser considerables els elements que van quedar destrossats, entre ells els equips informàtics i de transmissió, el mobiliari i fins i tot dos motos de la seua flota de vehicles. “En el seu moment, des de l’Ajuntament de la localitat ens vam comprometre a restituir tot el material afectat pel temporal i, conseqüents amb aquest compromís, ja hem començat aquestes tasques”, ressalta el regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Wic.



La setmana passada la brigada municipal va iniciar les activitats de pintura i reparació de l’escaiola de les estades afectades. Així mateix, el consistori ja ha adquirit els nous equips de transmissió i està en procés de renovar el mobiliari, els ordinadors i la resta dels objectes que van quedar inutilitzats a causa de les pluges torrencials que es van registrar. “Recordem que l’aigua va arribar fins als 1,20 metres d’altura, per la qual cosa tot el que se situava a un nivell inferior l’agrupació ho va haver de tirar perquè va ser impossible recuperar-ho”, explica l’edil. “Però la labor que exerceix el grup de voluntaris i voluntàries, que actualment està integrat per 18 persones, requereix d’una sèrie d’equipaments sense els quals la col·laboració prestada es fa molt complicada, així que tan prompte com hem pogut hem iniciat els tràmits per a retornar-li la normalitat a la infraestructura”, afig Wic.



“Afortunadament, uns mesos abans del temporal el consistori municipal va invertir 12.707 euros en la reparació de la coberta i la façana, la qual cosa probablement va impedir que la primera planta patira danys i filtracions”, comenta. “El manteniment dels edificis públics és fonamental per a lamentar mals majors en moments imprevistos. Per això, paral·lelament a la restitució de tot el necessari per a la prestació dels serveis a la ciutadania, intentem que periòdicament totes les infraestructures de titularitat municipal se sotmeten a actuacions per a garantir que continuen en perfecte estat”, finalitza.