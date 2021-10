La Societat Musical “L’Harmònica” de Sant Antoni de Requena guanya el LXXIII Certamen de Bandes de Música

Print This Post

El director de la banda requenense, José Enrique Martínez Estévez, s´ha alçat a més amb el Premi al Millor Director del Certamen



La Societat Musical “L’Harmònica” de Sant Antoni de Requena ha estat la guanyadora del LXXIII Certamen de Bandes de Música “Ciutat de Cullera” al rebre 261 punts, enfront dels 253´5 punts aconseguits per la Societat Unió Musical de Crevillent. D´aquesta manera la banda requenense s´ha alçat amb el Primer Premi i Únic Especial del Jurat, dotat amb 6.000 euros.



Però aquest no ha estat l´únic triomf de la banda requenense ja que el seu director, José Enrique Martínez Estévez, s´ha alçat amb el Premi Honorífic al Millor Director del Certamen, dotat amb 600 euros.



“L’Harmònica” de Sant Antoni de Requena ha interpretat el pasdoble “Encarna Sánchez” de David Postiguillo durant la desfilada, i per a l´audició “A Brussels Requiem” de Bert Apperemont com a peça lliure.



Per la seua banda, la Societat Unió Musical de Crevillent, a més de de emportar-se’l Segon Premi, dotat amb 3.000 euros, ha guanyat amb 27 punts, el Premi a la Millor desfilada, que compta amb una dotació econòmica de 1.000 euros. La banda crevillentina, dirigida per Manuel Mondéjar Criat ha intepretat el pasdoble “Centenari musical” de Ramón García Soler durant la desfilada, i “Poema Alpestre” del compositor Franco Cesarini com a obra lliure.



Els dos bandes han interpretat a més, com a obra obligada, “L’Illa dels pensaments” de José Suñer Oriola.