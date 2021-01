La Societat Musical Lira Almussafense rep una subvenció de 10.000 euros de l’Ajuntament per a adquirir instruments

L’entitat amplia el seu patrimoni instrumental amb la incorporació d’una lira, dues cornetes, un teclat, un bombardí i un fiscorn



El Centre Professional de Música ha rebut 45.000 euros de subvenció municipal per a aquest curs 2020-2021

Una subvenció de 10.000 euros concedida per l’Ajuntament d’Almussafes a la Societat Musical Lira Almussafense ha permés a l’entitat l’adquisició de sis nous instruments: una lira, dues cornetes, un teclat, un bombardí i un fiscorn. El regidor de Cultura, Alex Fuentes, destaca que l’activitat de la institució resulta “fonamental per a l’educació artística d’un gran nombre d’almussafenys i almussafenyes i per a la cultura en general de la nostra localitat”. El consistori també ha col·laborat amb el Centre Professional de Música de la població, integrada en la mateixa associació, amb una ajuda de 45.000 euros per al present curs 2020-2021.



L’Ajuntament d’Almussafes continua donant suport al treball realitzat per l’ampli teixit associatiu de la localitat, del qual forma part la Societat Musical Lira Almussafense, l’entitat més antiga de la població. El consistori li ha concedit a aquesta institució una subvenció de 10.000 euros amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de nous instruments musicals. D’aquesta manera, l’ajuda ha permés la compra d’una lira, dues cornetes, un teclat, un bombardí i un fiscorn.



“La Societat Musical Lira Almussafense necessitava ampliar el seu patrimoni instrumental i per això, tal com fem tots els anys, des de l’executiu municipal hem volgut demostrar el nostre suport a la seua activitat, fonamental per a l’educació artística d’un gran nombre d’almussafenys i almussafenyes i per a la cultura en general de la nostra localitat”, explica el regidor de Cultura, Àlex Fuentes, sobre aquesta subvenció concedida amb càrrec als pressupostos municipals de 2020.



Entre aquests nous instruments, per a la incorporació dels quals s’han tingut en compte les necessitats descrites pel director, Francisco Ortiz, destaca la lira, que fa honor al nom de l’associació, i el fiscorn, el primer que tindrà la banda en propietat.



La junta directiva assegura que “aquesta ajuda anual és fonamental per a la banda, ja que permet mantindre les necessitats instrumentals al dia i poder oferir el millor so en la nostra població. S’han triat instruments que, per la seua gran qualitat, segur estaran molts anys amb nosaltres i brindaran als nostres músics una gran oportunitat de gaudir de la seua vocació”.



A més d’aquesta col·laboració, el Centre Professional de Música d’Almussafes, que pertany a la societat musical, ha rebut 45.000 euros de subvenció de l’Ajuntament per a donar suport a la labor realitzada en la institució durant el present curs escolar 2020-21. La xifra representa el 19% dels ingressos anuals de la societat.