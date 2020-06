La societat torrentina promociona les compres en el comerç local

Connect on Linked in

Rostres coneguts del dia a dia de Torrent s’han sumat a la campanya promoguda per l’Ajuntament “100% amb el comerç de Torrent”

Al llarg de les pròximes setmanes desfilaran pels Opis de la ciutat personalitats com les falleres majors, els capitans moro i cristià, la Reina de la Trobada, així com artistes, músics o representants de col·lectius locals

Amb la finalitat de promoure el comerç local, l’Ajuntament de Torrent, a través de l’empresa municipal IDEA’T, està desenvolupant la campanya «100% AMB EL COMERÇ DE TORRENT». La iniciativa, que va arrancar fa tres setmanes amb un vídeo promocional on participaven els establiments minoristes de la ciutat, fa costat al comerç local destacant les bondats del comerç de proximitat: qualitat, tracte personal, experiència o gran varietat de productes. En aquest sentit, l’alcalde Jesús Ros ha animat a la població a comprar a Torrent, “perquè a Torrent tenim de tot”

D’aquesta manera, Torrent ha començat el dia aquest matí amb cares conegudes del municipi en format “opi”, cartells penjats en els suports publicitaris instal·lats en elements de mobiliari urbà de la ciutat. Representants festers, d’associacions o de col·lectius s’han volgut sumar a aquesta campanya, que es prolongarà amb diferents actuacions al llarg de l’any 2020, i que la setmana pròxima tornarà a presentar a altres participants de la iniciativa.

Una iniciativa emmarcada en la línia d’actuació del Pla d’Actuació Municipal de lluita contra el COVID-19’ i que se suma a les ajudes directes a empreses, comerços locals, autònoms, PIMES i famílies afectades pel coronavirus, la creació d’un bo d’animació al consum o les ajudes per a les actuacions de prevenció sanitària en els seus establiments e fins a 200€ vinculada a l’adquisició de productes sanitaris i higiènics, com ara màscares, guants o aparells de control febril; o bé per a realitzar actuacions d’adaptació dels seus locals al nou escenari, com la instal·lació de mampares protectores o la reestructuració o reordenació dels espais per a mantindre les mesures de distanciaments social.