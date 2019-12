La solidaritat va estar molt present a Torrent en l’II Dia del Voluntariat

Print This Post

25 associacions i 135 voluntaris i voluntàries es van donar cita per a visibilitzar i donar a conéixer la gran labor que realitzen

La plaça de la Unió Musical es va convertir el dissabte al matí en un espai solidari i en el qual es va donar a conéixer la gran labor que les associacions de Torrent realitzen diàriament. 24 associacions locals i 135 voluntaris i voluntàries van participar en aquesta jornada, organitzada per ARTIC i Solidaritat Torrent, que va estar composta per activitats dirigides a tots els públics, especialment als més xicotets, com a tallers, actuacions musicals i moltes altres sorpreses. D’aquesta forma, es va posar l’accent en la gran labor que el moviment associatiu desenvolupa diàriament i que aconsegueix ajudar a tantes persones.



L’Escola Coral, el Ball de Torrent o Santa Sofia de Llevant van posar el punt musical a l’esdeveniment amb unes amenes actuacions que van reunir al voltant de 140 persones participant. D’altra banda, la Muixeranga La Torrentina va ser l’encarregada de pujar pel cap alt alt amb una impressiona’t figura que, com sempre, va deixar amb la boca oberta al públic assistent. Al mateix temps, el Col·lectiu Soterranya va presentar el seu projecte “Bicis Inclusives”, que facilita a les persones majors i amb mobilitat reduïda un transport sostenible i inclusiu. Per a finalitzar la programació, les associacions van participar en un lliurament de regals i premis.

El programa d’activitats es va completar amb els estands informatius per a visibilitzar el treball i compromís dels voluntaris i voluntàries que transformen la societat torrentina. L’alcalde Jesús Ros, el regidor de Benestar Social, José Antonio Castillejo, i els integrants de la corporació municipal van acompanyar a les associacions que van ser: Neurodes, FAC, Cors Oberts, Asidit, ADISTO, ARTIC, Asfana Club ASFI, Voluntariat pel Valencià, Creu Roja, Per tu Dona, Escola Coral, Solidaritat Torrent, dona’m la mà, Santa Sofia de Bulgària, Espurna, Collectiu Soterranya, AECC Torrent, Torrent Verd, SOS Peludotes, Banc d’Aliments, ADAT, Muixeranga La Torrentina, Petjades Trobades, Ball de Torrent i Kangoo Torrent.