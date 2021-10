La subhasta de tirades a Cullera recapta 42.800 euros

Print This Post

Enguany s´han aconseguit 4.300 euros més que l´any passat i a més es recupera la setmana de càbiles.

La subhasta de replaces de tirades aquàtiques de Cullera celebrada aquest diumenge 3 d´octubre, ha aconseguit enguany una recaptació total de 42.800 euros. Una xifra, que tal com assenyala el regidor de Caça, Salva Tortajada, “reflecteix les ganes i la il·lusió dels caçadors després de la incertesa de l’any passat per la pandèmia”

De fet la quantia recollida està per damunt de la de 2020. En concret s´han recaptat 4.300 euros més que l´any passat, quan la xifra es va situar en 38.500 euros.

La replaça més cotitzada d’enguany ha sigut la número 17 per la qual s’han pagat 4.300 euros, és a dir, ha pujat 1.650 euros més respecte a l´any passat. La segona ha estat la 13 amb 3.200 euros, en tercer lloc la licitació ha sigut per a la 6 amb 3.150 euros, seguida de la replaça número 3 amb 3.100 euros.

En el costat oposat, la replaça 25 fou la menys cotitzada amb 400 euros. I per un poc més, 600 euros, han trobat comprador la 7, la 15, la 24 i la 29.

La cita amb els amants de l’activitat cinegètica ha tingut lloc a l’Auditori Municipal de Cullera on han acudit al voltant de 250 persones. L’acte ha estat presidit per l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, acompanyat pel regidor Salva Tortajada així com pel president del Sindicat de Regs, José Polo, i pel president de la Societat de Caçadors, Juan Vicente Puig.

“Agraïm als caçadors el seu comportament esplèndid durant tota la temporada passada de tirades, malgrat la incertesa i la suspensió a més, de la setmana de càbiles. Enguany sembla que torna la il·lusió per la temporada, esperem que siga així i que es reflectisca en els resultats”, ha assegurat Tortajada.

Dades últimes subhastes

En la temporada 2015/2016 s’aconseguiren 38.150 euros. El següent any – 2016/2017- va caure fins als 32.750 euros. Seguidament vindrien dos temporades on de manera consecutiva es van batre rècords històrics de recaptació. En la temporada 2017/2018 disparant-se als 47.750 euros i en la 2018/2019 arribant a la més alta de la història del vedat amb 50.450 euros. La temporada passada -2019/2020-, degut a la pandèmia, la recaptació es va quedar en 38.500 euros.

Setmana de càbiles

Enguany les bones notícies acompanyen a la temporada de caça ja que es recupera la setmana de cábiles, després de ser suspesa en 2020 a causa de la pandèmia.

D´aquesta manera del 15 al 22 de gener de 2022 es celebrarà a Cullera a setmana de càbiles.

Es tracta de sis casetes de propietat municipal que l’Ajuntament cedeix al col·lectiu de caçadors per a la celebració de les càbiles i que enguany estaran obertes de nou durant tota la setmana.