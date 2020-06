La tanca del parc de l’Alquenència millora la seua imatge

La regidoria de Serveis Urbans continua realitzant millores en les instal·lacions i jardins del parc de l’Alquenència. Estes actuacions per millorar la imatge del parc realitzar a la tanca perimetral des del cantó del carrer l’Alquenència fins la primera de les portes del carrer Gabriela Mistral.

S’ha plantat metrosidero, un arbustiu per a la formació de la tanca natural perimetral. Una espècie resistent davant a l’atac de plagues i malalties, a més de tindre una baixa necessitat hídrica.

Es continuarà millorant la resta del parc amb la inclusió de noves plantes arbustives, tant aromàtiques com amb flor. Així com arbres autòctons en els espais amb la idoneïtat requerida per al seu creixement, tenint en compte que no hi haja competència de llum i espai per al seu desenvolupament, així com l’estructura de l’arbre ja siga piramidal o columnar.

El regidor de Serveis, Fernando Pascual, ha destacat que “Amb estes intervencions es pretén millorar la imatge d’este espai natural, el més important de la ciutat dins del casc urbà”. A més ha afegit que “També s’han buscat plantes arbustives que no necessiten una gran quantitat d’aigua, seguint així amb la iniciativa de optimitzar recursos i estalviar en reg.