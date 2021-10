La tardor arriba de colp a la província de València amb fortes plujes que arriben als 72,6 litres per metre cuadrat a alguns municipis de la Ribera

Connect on Linked in

La provincia de València ha encetat, de colp i pràcticament sense avís previ, la temporada de la tardor. No obstant l’AEMET i altres serveis meteorològiques porten des d’ahir anunciant un episodi de pluges torrencials i baixada de les temperatures, la sorpresa ha estat servida a la majoria de municipis.

Especialment relevant han sigut els episodis de pluges a Cullera, a on s’han arribat al 72,6 litres per metre cuadrat. També Sueca, amb 43,8 litres per metre cuadrat en la zona de les Palmeres y 38,1 litres per metre cuadrat en la zona de Mareny Blau, s’ha situat a la capdavantera autonómica.

Com s’ha deixat notar des de primera hora del matí, el mal oratge ha afectat sobretot a la costa valenciana i alacantina.

La previsió de les agències meteorològiques ens situarà tot el cap de setmana en avís groc i taronja per onatge, ruixats i tormentes localment fortes.

Des de Grup Televisió demanem prudència, especialment si han decidit viatjar durant els pròxims dies, i estar al corrent de les informacions en torn a l’oratge que des de diverses fonts oficials aniran arribant.