La taxa de reproducció de la Covid-19, no para de créixer a la Comunitat Valenciana des del 13 de maig. Aquest dia estava situada en el 0,67, segons les estimacions del Centre Nacional d’Epidemiologia (CNE), l’organisme oficial de referència a Espanya en l’estudi de l’evolució de l’epidèmia.

El 20 de maig, l’últim dia del qual s’han publicat dades, la taxa de reproducció ha crescut fins l’1,1.

la velocitat a què creix la Covid-19 a la Comunitat Valenciana s’ha duplicat en l’últim mes.

El 22 d’abril vam arribar a una taxa de contagis de 0,56, el mínim històric des que va començar l’epidèmia. Des d’aquell moment ha anat escalant amb algunes fluctuacions fins a l’1,1 actual.

La Generalitat vigila l’augment de contagis i tant el president de la Generalitat, Ximo Puig, com la consellera de Sanitat, Ana Barceló, han esgrimit el creixement dels contagis en els últimes dies, sobretot en alguns dels departaments de salut que primer van passar a la fase 1 de la desescalada, per a justificar per què ara no han demanat que tota la Comunitat Valenciana avance a la fase 2 el dilluns el 25 de maig.

La Consellera, Ana Barceló ha donat a conèixer que 9 de cada 10 persones a les que se li realitzat la PCR en la Comunitat Valenciana ha donat negatiu per coronavirus.

Els nous casos de contagiats a la Comunitat son 38 i 1 el cas de pacient mort.