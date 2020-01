La taxa d’ocupació d’aparcaments públics de Mislata va augmentar fins al 85% en 2019

Connect on Linked in

La millora de la gestió del servei prestat per l’empresa pública, gràcies, entre altres, a iniciatives com l’App amb la qual pots aparcar el temps que necessites a través del mòbil, han permés fer més eficient i sostenible la solució al problema d’aparcament

La ciutat de Mislata disposa de quatre pàrquings públics situats en diferents punts de la ciutat. L’empresa pública Nemasa és l’encarregada des de 2012 de la gestió de les quatre instal·lacions municipals, que han tancat 2019 amb uns resultats molt positius.



Els quatre aparcaments sumen un total de 1.225 places en règim de lloguer i la taxa d’ocupació de les mateixes ha passat del 73% en 2018 a un 85% en 2019, sent un de les dades més destacables. Aquesta mesura d’oferir als veïns i veïnes places en règim de lloguer a preus assequibles va ser una de les grans apostes de Carlos Fernández Bielsa en arribar a l’alcaldia de Mislata. “Hui, amb una taxa d’ocupació del 85%, podem afirmar que aquesta fórmula era la que més s’ajustava a les possibilitats reals dels veïns i que, afortunadament, ens està permetent solucionar el major problema social i econòmic que teníem a Mislata”, afirma Bielsa.

Quant als vehicles en rotació, en 2019 destaca l’aparcament de Músic Ibars, on hi ha hagut un augment del 3’2% respecte a l’any anterior, aconseguint-se un total de 34.173 entrades. Les dades de recaptació també han experimentat un creixement. La recaptació total d’abonats en 2019 ha sigut de 519.930,51€, la qual cosa equival a un augment del 19’3% respecte a 2018. I en rotació s’han recaptat 71.670,15€, un 5’82% més que l’any anterior. Unes dades que assenyalen que, a nivell qualitatiu, tant el producte de servei de lloguer com el de rotació s’estan consolidant a Mislata.



Segons Bielsa, “els resultats positius avalen l’encert del govern municipal després d’haver-hi municipalizado la gestió en 2012 i haver aconseguit l’eficiència econòmica d’un servei producte d’una reivindicació ciutadana i que ara ajuda a amortitzar una inversió que va llastrar els comptes municipals durant tota una dècada”.