La tercera jornada de la Volta a la Comunitat Valenciana 2021 ix des de Torrent

L’organització presenta aquesta tercera etapa que transcorre entre Torrent i Dos Aguas com l’etapa regna de la carrera valenciana

Torrent acull aquest divendres la tercera etapa de la 72a edició de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana. Aquesta jornada es presenta com l’etapa decisiva de la Volta, ja que en aquest recorregut de 165 km, que porta des de Torrent fins a Dos Aguas, els ciclistes trobaran les dificultats de quatre ports de muntanya, de tercera i de segona categoria, més l’assalt final a l’Alt de la Reina.

Després d’haver sigut ajornada el mes de febrer passat, alguns aficionats al ciclisme de la nostra ciutat -si bé envoltats de totes les mesures preventives que han desplegat els dispositius de seguretat- han pogut gaudir dels moments previs a l’eixida de la carrera, al costat de tots els millors equips i ciclistes de l’escamot internacional.

Per a conéixer al guanyador final d’aquesta Volta haurem d’esperar fins diumenge que ve dia 18, quan finalitze la ronda ciclista per terres valencianes.