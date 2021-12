“La tortuga de Darwin”, millor obra del Cullera a Escena

Connect on Linked in

Carles Castillo rep l’homenatge teatral de la capital turística

L’obra «La tortuga de Darwin» de la companyia ‘Teatre Circ’ aconseguix erigir-se com la millor del “Cullera a escena” d’enguany a més d’aconseguir el reconeixement del guardó del públic. Així es va revelar en la gala de cloenda de la XVIII edició que es va celebrar este diumenge a la Casa de la Cultura de la capital turística. La companyia va aconseguir a més emportar-se el premi a la millor actriu que va recaure en Dolors Martí.



L’altra gran triomfadora de la nit va ser l’obra «Huanita» de la companyia ‘Teatre en construcció’ que, a més de ser nominada a millor obra, aconseguia alçar-se amb la millor escenografia, el premi per a la millor actriu de repartiment per a Laura Orts i el reconeixement a la Millor direcció per a Marcos Altuve.



El premi per al millor actor es va repartir, ‘ex aequo’ per a Pascual Huedo per l’obra “Pere i el capità” i per a Jose Maria Escribano per “Trampa para los pájaros”. El premi al millor actor de repartiment va ser per a Dídac Moreno pel seu paper en l’obra “Pere i el capità”.



També hi hagué una menció especial del Jurat per als músics i el cantant de l’obra “Pere i el capità” de la companyia ‘Zorongo teatre’.



A més de les guardonades en esta edició, la Mostra d’enguany també ha comptat amb la participació de les representacions teatrals «La neboda de Don Quixot», «El cerco de Leningrado», representant-se fora de concurs l’obra «Conservando memòria».



La Regidora delegada de Cultura de l’Ajuntament de Cullera, Sílvia Roca, ha destacat “la importància de, malgrat la pandèmia i les restriccions, treballar sempre en pro de la cultura, una àrea que estava abandonada abans de l’arribada al govern de l’equip de Jordi Mayor, i que des del primer moment es va convertir en un dels pilars de treball de la política cultural del govern local». «Hui a Cullera podem disfrutar del teatre al llarg de tot l’any sense haver-nos de desplaçar fora», destaca Roca.

L’Ajuntament de Cullera ha mantingut la programació cultural que tenia prevista fins a final d’any amb una forta aposta pel teatre i la música. Per a tot això, el consistori ha fet grans esforços en matèria de prevenció sanitària i mesures de seguretat per a reactivar dos dels sectors més afectats per la pandèmia. A la Mostra de Teatre ‘Cullera a Escena’ se li han sumat altres apostes com el Circuit Teatral, o el Concurs de monòlegs a la Casa de la Cultura, així com una sèrie de concerts a l’Auditori Municipal i durant els mesos de desembre, gener i febrer, el Cicle de Concerts d’Hivern.



Homenatge a Carles Castillo



La gala de clausura del concurs de teatre municipal també va servir per a homenatjar l’actor i productor Carles Castillo, un actor de reconegut prestigi amb una dilatada carrera que arrancava allà pel 1979, destacant en l’especialitat de mim, modalitat en la qual ha estrenat més de 15 espectacles propis.

Tota una vida dedicada al teatre que va ser reconeguda amb este homenatge Castillo va rebre una rèplica de la torre octogonal així como el lliurament de “l’Escut d’Argent” de la localitat el qual li va ser imposat per la regidora delegada de Cultura, Sílvia Roca.



L’homenatjat ha recorregut amb els seus espectacles no sols tot Espanya, sinó també escenaris de Roma o l’Havana on el Teatre Nacional de Cuba li va dedicar un cicle especial de representacions.



De les seues produccions pot destacar-se “Mimosterios i Magilículas”, “Transits” o “Bon dia, Amèrica”, però per damunt de totes, destaca l’obra “Imprebis” que va estar 12 anys en cartellera, representant-se en més de 15 països. A més ha sigut destacat actor en sèries i pel·lícules com la seua participació en el film de Berlanga, “Tots a la presó”.