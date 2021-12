La travessia “Copa Nadal a la Marina” se celebra dissabte en memòria del nadador Ruperto Sanjuán

Print This Post

La segona edició d’esta prova es desenvoluparà en diferents categories

La Marina acollirà dissabte, 18 de desembre, la segona edició de la travessia nadant en aigües obertes “Copa Nadal”. Esta prova, organitzada per la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana amb la col·laboració de la Fundació Esportiva Municipal, enguany se celebra en memòria de Ruperto Sanjuán, nadador que va competir durant 25 anys la tradicional travessia de 750 metres del Port de València i que va morir el passat mes de febrer.

La regidora d’Esports, Pilar Bernabé, ha fet hui una crida la ciutadania perquè gaudisca, amb totes les mesures de seguretat establides al protocol Covid, d’esta “festa esportiva d’hivern que pretén convertir-se en una referència en el món de la natació, com ho és la San Silvestre en el de les carreres populars”.

La “Copa Nadal a la Marina. Memorial Ruperto Sanjuán” se celebrarà en diferents categories. Les persones que opten per recórrer una distància llarga, de 2.000 metres, hauran de fer-lo amb neoprens i eixiran a les 10 hores; També hi haurà una prova de 750 metres, que començarà a les 11 hores; i una altra de 100 metres per a nadadors i nadadores que desitgen fer la carrera disfressats.

El director de la Fundació Esportiva Municipal, Borja Santamaría, i el vicepresident de la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana, Carlos Feltrer, han coincidit en destacar que l’objectiu d’esta prova, amb caràcter festiu i solidari, ja que destina part de la seua recaptació a la Fundació “Latido solidario” per combatre les cardiopaties solidàries, és consolidar-se en el calendari de proves d’hivern”. La primera edició d’esta prova, que ara es reprén es va celebrar abans de la pandèmia del coronavirus. Enguany es convoca com un homenatge al veterà en el món de la natació Ruperto Sanjuán.