La UE dóna fons per als “Patrimonis Immaterials de la Humanitat” però a les Falles no ha arribat ni un euro

Això és el que ha transmés un artista faller als diputats nacionals de VOX que han visitat el Museu de l’Artista Faller

Els diputats nacionals de VOX Patricia Rueda, Julio Utrilla i Cristina Esteban -acompanyats pel President Provincial de VOX València, José María Llanos i la diputada Miriam Turiel- s’han desplaçat a València per a visitar el Museu de l’Artista Faller de la capital del Túria, veure les maquetes de falles, els ninots i parlar amb els responsables del museu per a conéixer les seues necessitats en aquest segon any sense la celebració de les Falles.

Un dels artistes fallers fallers ha lamentat que “sabem que Europa finança i dóna fons per als ‘patrimonis immaterials de la humanitat’, com són les Falles, però no s’ha articulat res. Portem quatre anys i no ha arribat res. Zero”.

El Mestre Major Paco Pellicer ha explicat que els artistes fallers estan sobrevivint com poden, però afortunadament tenen un contracte signat fins a l’any 2022. “Ningú vol fer-se ric, però el que si que volem és mantindre el teixit empresarial i artesanal que tenim”.

Per part seua, José María Llanos ha comentat que a vegades el que tenim a casa, la nostra cultura i les nostres festes, no les sabem defensar i per això és molt important que els xiquets valencians visiten aquest museu i coneguen les nostres festes i la nostra cultura. És fonamental.

Els artistes fallers han explicat que el que necessiten saber és quan se celebraran les falles per a fer previsions i poder organitzar-se. La incertesa que hi ha ara és un gran problema per a fer plans.

Patricia Rueda, Julio Utrilla i Cristina Esteban han pogut conéixer el procés d’elaboració dels monuments fallers i com ha evolucionat la tècnica als deixe anar dels anys. Els representants de VOX en el Congrés han mostrat tot el seu suport a una festa tan internacional com són les Falles: “VOX està sempre amb les nostres festes, tradicions i cultura i les Falles són un exemple d’això”.