LA UNIÓ, AVA-ASAJA, ASAJA Alicante, CCPV-COAG i UPA-PV celebren demà una marxa-manifestació amb persones i vehicles agrícoles des de Favara fins a Tavernes de la Valldigna

Per a reclamar mesures davant l’escalada històrica de costos i la crisi de preus

Les organitzacions professionals agràries de la Comunitat Valenciana –LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), ASAJA Alicante-Jóvenes Agricultores, la Coordinadora Campesina del País Valencià (CCPP-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos del País Valencià (UPA-PV)– celebren demà divendres 3 de desembre una marxa-manifestació per a reclamar mesures de suport a totes les administracions davant l’escalada històrica dels costos de producció i la crisi de preus en origen. Aquesta mobilització compta amb el suport també de les Cooperatives Agro-Alimentàries de la Comunitat Valenciana.

L’acte de protesta consistirà en una marxa de persones i vehicles (tant turismes i furgonetes com a maquinària d’ús agrícola) que discorrerà des de les poblacions de Favara fins a Tavernes de la Valldigna.

A les 9 hores hi haurà una concentració dels assistents en l’Avinguda Joan Fuster (N-332) de Favara on hi haurà un esmorzar popular i algun acte de denúncia agrària. A les 10 hores començarà la marxa per la N-332 fins a Tavernes de la Valldigna, on sobre les 12,30 hores en la Plaça de l’Ajuntament es procedirà als parlaments i a realitzar algun acte de denúncia agrària.

MARXA-MANIFESTACIÓ

9:30 h.- Atenció als mitjans de comunicació i denúncia agrària a Favara (Avinguda Joan Fuster, N-332).

10 h.- Eixida de la marxa cap a Tavernes de la Valldigna per la N-332

12,30.- Acte de denúncia agrària i parlaments a la Plaça de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna