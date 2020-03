LA UNIÓ convoca als llauradors i ramaders de la Comunitat Valenciana a manifestar-se el pròxim

Connect on Linked in

Acabarà la manifestació davant les portes del Ministeri d’Agricultura

És el punt i seguit a les grans mobilitzacions convocades per LA UNIÓ a València el passat 14 de febrer i al Vinalopó el 25 de febrer

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders, al costat de la resta d’organitzacions de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, després de les mobilitzacions dutes a terme a València i a la comarca del Vinalopó, anuncia una gran manifestació per al pròxim 26 de març a Madrid, per a reclamar una redistribució de la PAC a favor dels professionals del sector, una veritable reforma de Llei de la Cadena Alimentària que no es quede en paper mullat i la defensa del nostre model productiu enfront de la competència deslleial de l’exterior, entre altres aspectes.

LA UNIÓ considera que, si bé el ministre Planas ha anunciat algunes millores per al camp, són del tot insuficients i no contemplen una visió global de la situació de molts llauradors i ramaders. “La reforma de la Llei de la cadena alimentària va entrar en vigor la setmana passada però hui els llauradors i ramaders segueixen amb preus per sota dels seus costos, per la qual cosa queda molt per fer perquè no siga un fracàs” argumenten.

L’organització agrària destaca la caiguda de la renda agrària i la diferència que existeix amb la de les zones urbanes com a símptoma de la deterioració que existeix en el sector i que està emportant-se per davant la vida de molts pobles.

“Tots els polítics parlen de l’Espanya o la Comunitat Valenciana Buidada, però aquesta Espanya o aquesta CV, la vida de de les quals penja un fil, està sostinguda pel treball de llauradors i ramaders als quals el Govern només mira quan ixen els tractors al carrer”, critica LA UNIÓ.

L’organització assenyala que el ministeri “es retratarà en elaboració del Pla Estratègic de la PAC” i es veurà amb claredat si vol apostar pels genuïns Llauradors i ramaders professionals, els ingressos dels quals depenen com a mínim un 25% de l’agricultura, o continuarà secundant, com fins ara, als llauradors de sofà i a aquest 5% de grans perceptors que acumulen el 50% de les ajudes directes.

Així mateix, opina que el fet fins ara en la Llei de la Cadena Alimentària és poc més que un gest, que es quedarà en paper mullat si Planas no té la valentia suficient per a posar fi als abusos de la distribució i la indústria, fitant la posició de domini, dotant de pressupost i instruments a la AICA perquè exercisca una labor controladora real i impose sancions dissuasives i condicionant totes les ajudes públiques d’industrialització, promoció i comercialització a qui col·labore en un repartiment equilibrat del valor generat per la cadena.

LA UNIÓ posa també damunt de la taula que un dels majors obstacles per a la rendibilitat de les explotacions és la competència deslleial que se sofreix per part dels països tercers que no respecten els mateixos criteris ètics, laborals, ambientals i sanitaris de producció: “encara que només fora per coherència, no pot continuar permetent-se l’entrada de productes importats que atempten contra el medi ambient, el benestar animal o contra la salut dels ciutadans europeus”.

Igualment, s’insistirà que els llauradors i ramaders puguen triar democràticament als seus representants. “El Ministre va dir el dia 24 de febrer passat en les Corts que les organitzacions agràries no volien eleccions. No sabem que organitzacions li hauran dit això. Seria bo que ho saberem, però per descomptat no ha estat LA UNIÓ o la Unión de Uniones, que continuarem demanant que es posen les urnes”.

A Madrid, a defensar la tasca que fem les persones llauradores i ramaderes

L’organització posa de manifest que les persones llauradores i ramaderes gestionen pràcticament el 90% del territori, que és zona rural, alimentant amb el seu treball als 47 milions de persones que conformen el país i sostenint un potencial exportador de la bona progressió del qual no es beneficien.

“El nostre treball és important i el defensarem”, comenten. A aquest calendari de les recents mobilitzacions, l’organització posa el punt i seguit amb celebració d’una manifestació a Madrid, el pròxim dia 26 de març davant el Ministeri d’Agricultura, a la qual convoca a tots els llauradors i ramaders i habitants del medi rural per a defensar el seu futur i el dels seus pobles sobre la base de les reivindicacions anteriors i unes altres que es recullen en la taula que farà pública en els pròxims dies.