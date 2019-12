Connect on Linked in

Va ser sol·licitat per LA UNIÓ el 3 de desembre de 2018, l’endemà ho va fer seu la Conselleria d’Agricultura i fins i tot el president Ximo Puig ho ha anunciat en reiterades ocasions

LA UNIÓ critica que el lobby anunciat fa un any per a defensar l’agricultura valenciana a Brussel·les seguisca sense posar-se en marxa

Aquesta Organització Agrària advoca, independentment que es reforce l’Oficina de la CV en la capital comunitària, per un lideratge polític ferm

Un any després que el demanara LA UNIÓ de Llauradors i ho feren seu la Conselleria d’Agricultura i la Generalitat, l’anunciat i promès lobby per a defensar els interessos de l’agricultura de la Comunitat Valenciana davant les institucions comunitàries segueix sense posar-se en marxa i no existeixen notícies sobre aquest.

El 3 de desembre del passat any UNIÓ, dins de les seues mesures per a pal·liar la desastrosa campanya citrícola, reclamava a la Generalitat un lobby permanent a Brussel·les per a defensar els interessos en defensa del sector agrari valencià. L’endemà, després d’una reunió, responsables de la Conselleria d’Agricultura i el conjunt del sector citrícola, feien seues les propostes de LA UNIÓ i la incloïen dins d’un pla de la citricultura valenciana. Posteriorment, des de la Generalitat, i per mediació fins i tot del propi president de la Generalitat Ximo Puig, s’ha promès i anunciat en reiterades ocasions aquest lobby.

Transcorregut ja un any sense concretar-se res, Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, assenyala que “en moments de crisis els nostres governants aprofiten per a realitzar promeses que després no es compleixen com és el cas d’aquest lobby, però també per exemple l’anunciat paquet d’ajudes per valor de 8 milions d’euros com a conseqüència de la crisi citrícola de la passada campanya que no han rebut els citricultors ni rebran finalment”. Peris indica que “no es compleixen i deixen patent la falta d’agilitat de les diverses Administracions per a donar resposta a les demandes de la societat, en aquest cas les de les persones llauradores i ramaderes de la Comunitat Valenciana”.

El secretari general de l’organització afig que “estem en un moment crucial, amb una reforma de la PAC que afecta de ple als sectors agraris valencians i que és una eina clau per a les persones professionals de l’agricultura i ramaderia valencianes. A això se li sumen les mesures que es derivaran del conegut Green Deal (Acord Verd) que liderarà el vicepresident executiu de la Comissió Europea, Frans Timmermans, que suposaran una profunda renovació mediambientalista a la Unió Europea i en la qual el sector agrari valencià té molt a dir. D’altra banda, la Comissió Europea està permanentment negociant acords internacionals de comerç que ja veiem com afecten el sector agrari valencià. Davant tots aquests canvis la Comunitat Valenciana no pot quedar-se al marge i el sector professional agrari precisa d’una interlocució contínua i una defensa dels seus postulats en la capital comunitària”.

Malgrat el temps transcorregut, LA UNIÓ indica que encara s’és a temps de consolidar aquest lobby posat que aquests reptes de futur que esperen al camp valencià en les directrius de la política europea són cada vegada més rellevants i requereixen d’actuacions decidides i eficaces.

En aquest sentit, l’organització considera que l’Oficina de la Comunitat Valenciana a Brussel·les disposa d’un bon personal tècnic que realitza una labor destacada que cal agrair, però paral·lelament al reforç del seu treball, segons Carles Peris, cal “apostar per un lideratge polític que òbriga portes a Brussel·les, que tinga contacte permanent amb la Comissió Europea, Parlament Europeu i amb la resta de les institucions comunitàries perquè canalitze conjuntament amb el sector agrari valencià totes les demandes i línies de treball perquè estiguem millor defensats i s’escolte a la Unió Europea la veu de les persones professionals del camp valencià”.