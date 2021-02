LA UNIÓ de Llauradors alerta a Delegació del Govern i Generalitat de la proliferació de robatoris d’alvocats en plena campanya de recol·lecció

Connect on Linked in

Demana que es controle la traçabilitat dels productes en comerços i mercats ambulants per a comprovar la procedència legal de la fruita

LA UNIÓ de Llauradors ha alertat a la Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana i a la Conselleria de Justícia d’un augment dels robatoris d’alvocats en les zones productores, amb incidència sobretot a la comarca de la Marina Baixa. Per a això ha enviat sengles escrits a la delegada del Govern, Gloria Calero i a la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, a fi d’informar-les i que es prenguen les mesures oportunes de vigilància i control en la campanya de recol·lecció.

LA UNIÓ assenyala que els robatoris d’alvocats es produeixen en totes les zones productores, però resulta alarmant l’increment dels mateixos en les poblacions més productores de la Marina Baixa com Callosa d’en Sarrià, Altea, Polop, La Vila Joiosa o La Nucia.

Cal assenyalar que aquest cultiu, amb un auge en l’agricultura de la Comunitat Valenciana durant els últims anys, produeix una fruita que té una elevada durabilitat en l’arbre i una rendibilitat raonable en els mercats, per la qual cosa és molt “apreciada” per al seu robatori i posterior venda il·legal.

Per això LA UNIÓ sol·licita la intervenció en les zones de producció de les Forces i Cossos de Seguretat, principalment a través del Grup Roca de la Guàrdia Civil, i també de la Policia de la Generalitat, per al control documental de la traçabilitat d’aquests productes en comerços i mercats ambulants a fi de comprovar la procedència legal d’aquesta fruita, així com intensificar els controls en carreteres per a sol·licitar el document DATA als vehicles sospitosos de transportar producte de dubtosa procedència legal.

Així mateix, demanda que es trasllade tota aquesta informació als municipis productors d’alvocats perquè des de les policies municipals o guarderies rurals s’incremente la inspecció en els mercats, però sobretot dels magatzems de recepció de productes agrícoles per a revisar els comunicats de compra i verificar així la traçabilitat de la fruita.