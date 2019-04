LA UNIÓ de Llauradors anima a participar en la manifestación del domingo en València en defensa de la citricultura

Connect on Linked in

Convoca la Plataforma per la Dignitat del Llaurador de la qual forma part i s’inicia a les 11 des de l’Estació del Nord per a concloure en la Delegació del Govern

LA UNIÓ de Llauradors convoca a tots els llauradors/es i a totes les persones que desitgen sumar-se a la manifestació organitzada este diumenge 7 d’abril, a les 11,00 hores, per la Plataforma per la Dignitat del Llaurador -de la qual forma part- i anima a participar en la mateixa que portarà per lema “Per la defensa de la nostra citricultura”.

La protesta s’iniciarà amb una concentració a les 11 hores enfront de l’Estació del Nord per a, després de passar per la plaça de l’Ajuntament, dirigir-se fins a la Delegació del Govern on es procedirà a la lectura d’un manifest en forma de decàleg amb les reivindicacions que seran traslladades a tots els partits polítics a fi de que les incorporen en els seus programes electorals per a tots els comicis del 28 d’abril i del 26 de maig.

La protesta compta amb el suport de 103 localitats de zones citrícoles de la Comunitat Valenciana i és ja la quarta protagonitzada per la Plataforma per la Dignitat del Llaurador, després de les realitzades durant l’any passat el 18 de desembre i ja en l’actual el 21 de gener i el 25 de febrer.

Paral·lelament a la protesta, la Plataforma ha iniciat una campanya de recollida de signatures, davant la poca sensibilitat per part de les Administracions i donada la greu situació de la citricultura en la Comunitat Valenciana, on els productors han patit ja 250 milions d’euros de pèrdues directes.

En aquesta campanya de signatures es demana una revisió i renegociació de tots els acords signats entre la Unió Europea i països tercers en relació a la importació de cítrics. Així mateix es reclama garantir la salut dels consumidors europeus informant de les substàncies prohibides per la Unió Europea amb les que estan tractatdes els cítrics importats de tercers països.

De la mateixa manera es demanda garantir la sanitat vegetal dels cítrics europeus, adoptant les mesures necessàries perquè no entren plagues i malalties de tercers països; assegurar el compliment de la llei de la Cadena Alimentària amb la finalitat de garantir una renda digna al Llauradors i finalment garantir l’etiquetatge correcte de l’origen i varietat del producte.