LA UNIÓ de Llauradors assenyala que en la Comunitat Valenciana es van produir l’any passat quasi quatre robatoris diaris de mitjana

Només amb les denúncies interposades, per la qual cosa la xifra serà molt més alta

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders, en relació a les dades de sostraccions en explotacions agrícoles i ramaderes de l’any 2019 als quals ha tingut accés, ressalta que encara es produeixen quasi 4 robatoris diaris en el camp valencià. Es tracta a més de robatoris amb denúncies interposades per la qual cosa la xifra és molt més elevada sens dubte.

LA UNIÓ destaca que, si bé el nombre de robatoris total ha disminuït un 30%, després de passar de 1.964 en 2018 a 1.372 en 2019, continua sent una xifra molt elevada i suposa un impacte fort per als llauradors i ramaders de la Comunitat Valenciana, que se sumen als seus problemes quotidians.

Es tracta de robatoris en explotacions agrícoles i ramaderes i computats com a fets de furt, furt en interior de vehicle, robatori amb força, robatori amb força en interior de vehicle i robatori amb violència i intimidació.

A la província de València es van conéixer 861 casos de robatoris, 287 en la d’Alacant i 224 en la de Castelló. La província de València continua estant al capdavant dels robatoris de tota Espanya, produint-se diàriament de mitjana 2,5, una xifra que és encara molt alta.

“Aquests són les dades que coneixem sobre les denúncies que s’han posat”, comenta LA UNIÓ, i “no sabem quants robatoris s’han pogut produir i que no han sigut denunciats, així com també seria interessant conèixer el valor del que es furta que no es fa públic”, assenyalen.

Només un 20% dels casos ha sigut esclarit

Així mateix, LA UNIÓ vol posar de manifest que, dels 1.372 robatoris denunciats durant 2019, només han sigut esclarits 286 casos (168 a la província de València, 69 en la de València i 49 en la de Castelló), la qual cosa suposa només un poc més del 20% del total.

L’organització insisteix malgrat aquestes dades en la important labor que realitza l’Equip ROCA de la Guàrdia Civil i vol transmetre la necessitat de dotar-los de majors recursos i eines perquè puguen ser més eficients i poder desenvolupar millor el seu treball.

En aquest sentit, LA UNIÓ, amb l’objectiu que afloren tots els casos i no es quede cap episodi sense investigar, demana que es permeten formes de denúncia més senzilles com es ve practicant en altres països de manera que s’agilitzen els tràmits, augmenten el nombre de denúncies i de robatoris esclarits.