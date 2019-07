LA UNIÓ de Llauradors assenyala que la campanya de la pruna en la Comunitat Valenciana és un desastre seguint la línia negativa de la resta de la fruita d’estiu

Connect on Linked in

Ha demanat una reunió urgent amb la consellera Mireia Mollà i reclama ajudes directes i efectives per als productors

LA UNIÓ de Llauradors indica que la campanya de la pruna, igual que la resta de la fruita d’estiu, és un autèntic desastre sense eixida comercial per a la fruita i amb els preus afonats en camp en les últimes setmanes quasi un 80%.

LA UNIÓ, preocupada davant aquesta situació, ja ha sol·licitat una reunió urgent amb la nova consellera d’Agricultura, Mireia Mollà, per a traslladar-li la problemàtica en la qual es troben els productors de fruita i demanar-li que actue de forma urgent amb l’establiment de mesures efectives com a ajudes directes que compensen la pèrdua de renda.

La campanya es va iniciar en la primera setmana de juny amb una cotització de 0,60 €/kg, que ja representava un 10% menys que la passada campanya. En només un mes, durant la primera setmana de juliol, el preu va tornar a caure fins a una forqueta de 0,15 i 0,38 euros/kg i aquesta mateixa setmana ja està a 0,13 €/kg. En tot just sis setmanes la cotització de la pruna ha baixat quasi un 80%. No obstant això, resulta contradictori que en els lineals dels supermercats el preu continue mantenint-se al voltant de 2,30 €/kg.

Amb les xifres ridícules que perceben els productors no cobreixen ni de lluny els costos de producció que se situen entre 0,30 i 0,35 €/kg i algunes cooperatives presumiblement liquidaran en negatiu, és a dir hauran de demanar diners als seus socis per les despeses de manipulat i destrucció de la fruita que no pot eixir al mercat.

Els llauradors assenyalen que en les últimes setmanes no existeixen operacions de venda i les cambres frigorífiques estan començant a omplir-se. Per a no col·lapsar les mateixes s’ha deixat de recol·lectar i la fruita madura ja es fa malbé en els arbres, davant el risc evident d’un augment de la població de la Mosca del Mediterrani que podria afectar també altres cultius com els cítrics o els caquis.

LA UNIÓ indica que l’argument de major collita tampoc val perquè la producció estatal en aquesta campanya és un 22% inferior a la mitjana de les últimes cinc i més baixa que la passada, per la qual cosa la paràlisi podria obeir més a una qüestió de pura especulació comercial. També es justifica que el Brasil, un dels principals compradors de pruna a nivell mundial, hauria paralitzat les compres a Espanya al·legant motius fitosanitaris, però no existeix cap confirmació sobre aquest tema.

Paral·lelament a les cotitzacions, la superfície plantada de pruneres es redueix de forma considerable en els últims anys, fins al punt que segons dades del Ministeri d’Agricultura es van arrancar en 2018 un total de 177 hectàrees en la Comunitat Valenciana, el 5% de la superfície. De no canviar les perspectives molts llauradors estan pensant a abandonar el cultiu, amb el que això pot suposar de destrucció del territori i de focus per a l’expansió d’incendis forestals.