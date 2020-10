LA UNIÓ de Llauradors assenyala que l’Organització Mundial de Cítrics rebutja entrar a treballar en el greu problema de la sanitat vegetal

Connect on Linked in

LA UNIÓ de Llauradors assenyala que la World Citrus Organisation-WCO (Organització Mundial de Cítrics) ha decidit orientar-se quasi única i exclusivament a l’anàlisi dels mercats i a compartir informació entre les grans empreses del sector per a continuar mantenint una posició de domini, oblidant-se del greu problema de les plagues.

Des de LA UNIÓ no entenem com un organisme mundial citrícola òbvia un dels principals assumptes que porta de cap en l’actualitat al sector com és el de la sanitat vegetal. Aspectes com el d’establir protocols d’importació més ordenats i segurs, criteris d’unificació en tots els països productors en relació a l’ús de fitosanitaris per a evitar una competència deslleial i una pèrdua de competitivitat d’una citricultura sobre una altra, no interessen pel que sembla a aquesta nova associació que fa els seus primers passos i així és molt difícil que “els productors apostem per la WCO”. En aquest sentit, l’organització pregunta en veu alta a les associacions i organitzacions espanyoles que participen si no els preocupen aquests greus problemes i que es facen mirar la seua participació en aquesta.

D’altra banda, no resulta estrany que hi haja mutis pel fòrum doncs a la seua organització impulsora, la Citrus Growers Association (Associació d’Exportadors de Cítrics de Sud-àfrica) li interessa el silenci referent a això, ja que un dels països amb més problemes de plagues és precisament l’africà amb un elevat nombre de rebutjos a la Unió Europea any rere any dels seus cítrics per la presència d’organismes nocius. Hi ha molt en joc perquè Sud-àfrica pot batre enguany el seu rècord d’exportació citrícola a la UE i en aquests moments les cotitzacions dels seus cítrics -al costat dels de Xile o el Perú entre altres- en els principals mercats europeus dupliquen a les de les nostres mandarines primerenques.

Precisament, en la memòria de 2020 d’aquesta organització -a la qual ha tingut accés LA UNIÓ- parlen expressament de tindre una relació molt bona i de confiança amb grans productors i comercialitzadors espanyols, amb la interprofessional Ailimpo i també amb Freshfel, fins al punt de convéncer-los per a entrar en la WCO i amenaçar a més que “aquells que es queden fora i arrere es quedaran cada vegada més aïllats”.

En eixa memòria es vanen a més de tindre una bona relació de treball amb els organismes espanyols de de protecció fitosanitària, la qual cosa ha conduït a l’enviament directe a alguns ports seleccionats com és el cas d’Algesires i Vigo. LA UNIÓ exigeix major presència inspectora i el màxim rigor davant la falta d’un tractament en fred per a eixos cítrics importats, perquè l’entrada d’una plaga en el nostre territori podria ser realment letal.

Esmenten així mateix els exportadors sud-africans de cítrics els problemes de plagues que tenen, tant de Thaumatotibia leucotreta com de Citrus Black Espot (Cancro dels cítrics) i indiquen que les dades d’enguany seran “fonamentals per a les nostres opcions futures i mantindre l’accés als mercats europeus”….