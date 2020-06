LA UNIÓ de Llauradors assenyala que pugen els preus en aquesta campanya citrícola, però els ingressos per als productors únicament augmenten un 20% sobre la passada

Connect on Linked in

És una campanya atípica i amb molts alts i baixos

La sectorial de cítrics de LA UNIÓ de Llauradors ha realitzat balanç de l’actual campanya de cítrics 2019-2020 -ja a punt de concloure- i malgrat el sensible augment en les cotitzacions percebudes pels productors (més d’un 80% de mitjana), els seus ingressos no obstant això i a causa del gran descens de collita únicament pugen un 20% en la relació a la passada. Es tracta d’una campanya que es podria qualificar com a “atípica” i amb molts “alts i baixos”.

El preu mitjà de la campanya actual ha sigut de 0,41 euros/kg pels 0,23 €/kg de la passada, la qual cosa significa un 82% més. D’altra banda, els ingressos dels citricultors aquesta campanya ascendeixen a 841,22 milions/euros, enfront dels 701,55 de l’anterior, el que suposa un increment del 20%. Al final la diferència entre la producció estimada en aquesta campanya en relació a la producció finalment comercialitzada de l’anterior és un 17% inferior.

El bon comportament en les cotitzacions a més no és uniforme en totes les varietats i el que més ha influït és el moment en el qual es va fer el tracte de compravenda. En aquest sentit cal assenyalar que “quan la campanya funciona malament i a la baixa se li renegocien els preus a la baixa als productors, però això no succeeix a l’alça si va bastant bé com en l’actual”.

De manera general, en les varietats més primerenques els increments de preus sobre la passada campanya han sigut insignificants i no van a compensar la reducció de la producció, per això els ingressos per als citricultors han resultat més baixos.

Les varietats tardanes, sobretot de taronges, són les que han obtingut majors increments d’ingressos, encara que el productor finalment no ha pogut aprofitar-se del tot, ja que molts tractes de compravenda es van fer abans de les pujades de preu. La crisi sanitària de la Covid-19 ha comportat en aquest final de campanya un augment del consum tant a nivell espanyol com nivell europeu i el tancament de fronteres, al costat de les dificultats comercials en alguns països tercers (fonamentalment Egipte i Turquia), han beneficiat a les nostres varietats tardanes de mandarines i taronges.

En relació a les varietats amb major producció en la Comunitat Valenciana, com són les del grup de Navelinemms i Clemenules, considerades a més pel comerç com comodities, encara que és cert que han tingut increments de preu respecte a la passada, no han sigut prou rellevants per a compensar la reducció de producció i per tant els ingressos dels productors en aquestes dues varietats són inferiors als de la passada. En aquesta mena de varietats de sobreproducció al productor li interessa produir quants més quilos millor, perquè s’ha posat de manifest que amb unes reduccions de les produccions que poden arribar al 50%, les pujades de preus no han resultat prou importants per a compensar-les.