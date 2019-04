LA UNIÓ de Llauradors denuncia la venda de xufa africana en un centre comercial d’Alboraia, en ple bressol d’aquest cultiu i de l’orxata

Connect on Linked in

La cadena Alcampo la té a la venda en aquesta localitat de l’Horta, a escassos metres on es cultiva la xufa valenciana

No és il·legal la seua venda, però sí almenys poc ètica i socialment molt poc responsable

LA UNIÓ de Llauradors denuncia la venda de xufa procedent d’Àfrica, concretament de Burkina Faso, en ple cor on el cultiu està més arrelat, Alboraia, i bressol de l’orxata que s’elabora amb aquest tubercle tan característic de l’Horta.

Aquesta organització agrària va poder comprovar-ho ahir de primera mà, després de la queixa transmesa per alguns dels seus productors, en comprar xufa en un hipermercat de la cadena Alcampo situat a Alboraia a un preu de 5,99 euros/kg, sota un cartell que indica clarament la seua procedència i de què es tracta de Xufes Grans.

LA UNIÓ indica que la venda d’aquesta xufa és completament legal, però considera que no és per a res ètica ni responsable socialment i és una clara mostra de competència deslleial cap al nostre producte d’ací.

En aquest sentit qüestiona que la gran cadena de distribució la pose a la venda quan disposa de xufa local i de proximitat al costat mateix de les seues portes i critica als importadors valencians per comprar xufa de tercers països a preus molt barats i tractar de rebentar els nostres preus. Sobre aquests últims recorda les recents denúncies efectuades per portar xufa africana produïda allí en condicions de semiesclavitud.

El responsable de la xufa de LA UNIÓ, Francesc Espinosa, considera que les empreses i cadenes de distribució poden fer el que consideren oportú perquè estan en el seu dret, però resulta bastant il·lògic i trist que damunt l’haguem de vore en les nostres pròpies i tradicionals zones de cultiu.

“No em sembla massa adequat que en ple bressol del nostre cultiu trobem xufa que ha recorregut nombrosos quilòmetres, d’una qualitat inferior a la nostra, quan existeix producció autòctona suficient en els nostres camps per a proveir el mercat”, sentència Espinosa.

LA UNIÓ aprofita per a reclamar que tota l’orxata envasada que es comercialitza especifique de forma clara la procedència de la xufa i que les autoritats encarregades controlen el seu compliment. “El desitjable seria que tota l’orxata envasada que es venga estiguera acollida en la Denominació d’Origen, una marca de qualitat que prestigia i vetla perquè la xufa que s’empra per a elaborar aquesta beguda utilitze xufes de la nostra terra. El segell de la DO és l’única garantia possible per a certificar que la xufa procedeix d’ací” apunta LA UNIÓ.

Per a la UNIÓ és molt important que el consumidor conega d’on procedeixen les xufes amb les quals s’ha elaborat eixa orxata, tant per a evitar possibles fraus de donar gat per llebre com per a valorar la producció de xufa valenciana que a més té més qualitat que la procedent de països africans. Per això reclama que en les etiquetes aparega l’origen de les xufes i que l’Administració competent vigile el seu compliment.

No cal oblidar que el cultiu de la xufa és un dels pocs que dóna rendibilitat als productors de la Comunitat Valenciana, però amb importacions procedents de tercers països s’ajuda ben poc a mantenir aquesta situació. Posseeix a més un conjunt de valors agrícoles, tècnics, històrics, econòmics i socials que assimilats pel poble formen part de la seua cultura i hàbits de vida, alhora que representen el reconeixement d’un producte per la seua qualitat i prestigi.