LA UNIÓ de Llauradors espera un lleuger descens en la pròxima collita de cítrics i confia en un repunt dels preus per als productors

Les dades recaptades per LA UNIÓ de Llauradors a les diverses zones citrícoles del nostre territorireflecteixen un lleuger descens de producció en la pròxima campanya que hauria de servir per a llançar els preus a l’alça per als llauradors, sempre que es donen circumstàncies normals en el desenvolupament d’aquesta.

Amb les perspectives de preaforament previst que indiquen un tonatge equilibrat dins de la mitjana de les últimes campanyes i el ritme actual de creixement de la demanda i el consum de cítrics, la quantitat de fruita per a proveir als mercats hauria de ser ajustada en la pròxima campanya i permetre eixir d’una forma ordenada les diferents varietats, sense que es provoquen tensions de preus a la baixa -sinó tot el contrari- fins a ser millors que la que acaba de concloure. La Covid-19 ha fet pujar el consum de fruites fresques en les llars. Els cítrics (taronja, llimes, mandarines i aranja) són els tipus de fruita fresca que més es van comprar en 2020 i actualment superen un quart del volum del mercat (26,9%), sent responsables d’1 de cada 4 euros de facturació de la categoria.

La reducció esperada de volum possibilitarà bons calibres de fruita que ajudarà a tindre al seu torn bons aprofitaments comercials, sobretot en varietats com la Clemenules que tindrà un minvament important. En la resta de varietats de mandarines es podria mantindre l’aforament de la campanya passada i en taronges podria ser una mica superior.

Per a aquesta campanya es disposa d’una fruita amb bona coloració i excel·lent organolèpticament. “Aquesta pandèmia de la Covid-19 ha servit per a rellançar el consum de cítrics com a aliats beneficiosos per a la salut i per això animem a consumir-los i apostar per la nostra fruita de proximitat”, assenyala Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ de Llauradors.

LA UNIÓ reitera que el sistema de producció europeu de cítrics és el més sostenible a nivell mundial i per això cal exigir la reciprocitat amb la producció de tercers països en matèria fitosanitària i social. Per això es mantindrà vigilant per a veure si finalment les autoritats comunitàries declaren als cítrics com a producte sensible, tal com ha reclamat el sector citrícola valencià de manera unànime, i tant en la renovació de l’acord comercial de la UE amb Sud-àfrica previst per a octubre com en altres acords amb països tercers.

A part dels acords comercials, vàries són les amenaces que aguaiten al sector citrícola valencià en la imminent temporada. El principal és l’augment dels costos de producció en la prevenció de la sanitat vegetal davant l’aparició de plagues, tal com succeeix amb el Cotonet importat de Sud-àfrica que suposa un increment del 55% en els costos actuals, uns 0,14 euros/kg. “Continuem reclamant al Ministeri d’Agricultura més ajudes per a combatre-les perquè som líders en exportació, però per a continuar sent-ho necessitem més suport en la seua lluita i prevenció”, indica Carles Peris.

El sector té l’esperança de reprendre els enviaments als mercats dels EUA, després de l’alçament dels aranzels, encara que el dur protocol -com succeeix amb altres països també- evitarà arribar al nivell d’exportacions que es van aconseguir en el seu moment. També caldrà observar com evolucionen mercats de recent obertura com és el de l’Índia i consolidar altres com el Canadà. Preocupa així mateix el Regne Unit, un dels nostres principals clients, on després de l’establiment del brexit, han baixat un 5% les nostres exportacions. LA UNIÓ també aposta per anar introduint els nostres cítrics en altres països a fi de diversificar, ja que el mercat de la UE continua absorbint el 93% de les nostres exportacions.