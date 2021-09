LA UNIÓ de Llauradors informa que les pluges dels últims cinc dies no deixen danys generalitzats en el camp, encara que sí greus de forma localitzada

Connect on Linked in

LA UNIÓ de Llauradors informa que les pluges torrencials dels últims cinc dies no han provocat danys generalitzats en el camp valencià, encara que sí que localitzats i greus en determinades zones com poden ser la de Vinaròs-Benicarló, Pedralba o algunes localitats de la Plana Baixa, sobretot.

En aquests últims àmbits territorials de les comarques castellonenques del Maestrat o la Plana Baixa, i de les comarques del Camp de Túria i la Serranía, entre altres, sí que s’observen forts danys en infraestructures (marges, séquies, instal·lacions de reg, etc) i vies de comunicació com a camins destrossats a causa de la força i arrossegament de les aigües de les pluges ocorregudes des de finals de la setmana passada i fins ahir on la pedra també va afectar en els últims espertenecs d’aquesta DANA als cultius de cítrics i caqui a les comarques de la Costera i la Vall d’Albaida.

Cal indicar també que les intenses pluges han pogut provocar danys en els cítrics, caquis i hortalisses de temporada, fonamentalment, d’algunes zones de Castelló i València, sobretot pels efectes de la pedra i també per les elevades ratxes de vent. En algunes parcel·les del Maestrat als danys d’ara se’ls sumen els de la pedra de principi d’agost.

LA UNIÓ indica que sol·licitarà a Agroseguro l’agilització urgent del peritatge de les parcel·les sinistrades i reclama, com ja ha fet per als anteriors sinistres d’enguany, la concessió d’ajudes directes, la condonació de l’IBI de les parcel·les cultivades i construccions presents en elles, el repartiment gratuït de producte fungicida per a cicatritzar, la bonificació de les quotes de la Seguretat Social durant un any, l’establiment de préstecs amb interés subvencionat i també una sèrie d’actuacions i ajudes per a les cooperatives comercialitzadores afectades.

No obstant això, l’organització agrària indica que s’esperava amb molt de temor aquest episodi de fortes pluges, però al final han sigut beneficioses en general, excepte en els llocs localment més afectats, perquè recarregaran els aqüífers i estalviaran regs que suposarà un xicotet alleujament davant l’elevat preu actual de l’electricitat, augmentaran el calibre de les produccions pendents de recol·lectar, netejaran els arbres davant possibles plagues i malalties i serviran per a regenerar les pastures per a alimentació animal.