LA UNIÓ de Llauradors proposa que la Comissió Europea demane certificats dd’exportació en els cítrics per a millorar el seguiment de les importacions

LA UNIÓ de Llauradors proposa que la Comissió Europea establisca un mecanisme basat en l’expedició de certificats d’exportació, com ja es va fer anteriorment amb les pomes i ara amb l’all, amb l’objectiu de millorar el seguiment de la importació de cítrics i detectar possibles pertorbacions en els mercats.

Així ho ha transmès hui Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, en el transcurs d’una reunió a Madrid amb la Directora General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Esperanza Orellana, perquè es trasllade la petició a les autoritats comunitàries. De la mateixa manera proposarà la mesura perquè la incloguen els partits polítics de cara a les pròximes eleccions europees

Els productors europeus de cítrics estan travessant per una difícil situació, degut, entre altres coses, al notable augment de les importacions de cítrics procedents de determinats tercers països de l’hemisferi sud. Sud-àfrica va exportar l’any passat a la Unió Europea un total de 814.000 tones de cítrics per les 471.000 tones de 2014, la qual cosa suposa que en només cinc anys haja duplicat els seus enviaments.

LA UNIÓ aposta per demandar aquests certificats d’exportació a totes aquelles empreses que des de països tercers pretenguen importar cítrics a la Unió Europea amb la finalitat de portar un control rigorós i en temps real de les importacions dels diferents països, amb el que es milloraria en la informació dels mercats i fins i tot a conèixer si les importacions estan pertorbant el mercat interior de la Unió Europea en qualsevol moment.

LA UNIÓ posa l’exemple que ja es va posar en marxa amb l’expedició dels certificats d’exportació de les pomes per l’augment d’importacions procedents de l’hemisferi sud fins a 2011 i ara també amb l’all. Assenyala a més que l’actual OCM dels productes agraris permet els certificats d’importació en el seu article 176.

Aquesta organització agrària assenyala que aquelles persones que vullguen exportar cítrics a la Unió Europea haurien de sol·licitar un certificat, d’expedició automàtica, abans d’enviar els seus productes. Cal insistir que aquests certificats no suposen una barrera comercial, simplement es tracta d’un registre per a conèixer anticipadament la fruita que entrarà en el mercat europeu. Aquest coneixement anticipat crea un marge de maniobra que facilita l’adopció de mesures preventives si escau.

L’experiència demostra que els primers interessats en la informació són els propis exportadors que poden autoregular-se ja que també són víctimes del desastre de preus en el mercat i no els resulta grat tindre liquidacions finals negatives per part dels importadors.