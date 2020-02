LA UNIÓ demana a Pedro Sánchez que “pressione” a Europa i vete qualsevol retallada de la PAC per a Espanya i la Comunitat Valenciana

Print This Post

A partir d’aquesta vesprada s’analitza una proposta per a rebaixar el pressupost de la PAC entre un 14 i un 15%

LA UNIÓ de Llauradors i la resta d’organitzacions de la Unión de Uniones, després d’analitzar el document de la presidència croata que es debatrà a partir d’aquesta vesprada en el Consell Europeu Extraordinari, demana al President Pedro Sánchez que vete, si és necessari, qualsevol acord que represente per a Espanya i la Comunitat Valenciana una retallada dels fons de la PAC.

Si bé el Parlament Europeu considera que el pressupost de la PAC ha de mantindre’s, tant l’última proposta del Consell com la Comissió proposen un reducció del 14,0% i el 15,3%, respectivament.

En aquest últim cas, la retallada per a Espanya, suposant que no existiren canvis ni en els criteris d’assignació ni en els termes de convergència entre Estats, seria de 930 milions d’euros anuals. Si se suma tot el període s’arribaria a 6.510 milions d’euros, tant dels pagaments directes i mercats com dels programes de desenvolupament rural.

“Ara qui ha de pressionar és Sánchez a Europa” diu LA UNIÓ, fent al·lusió a les paraules de Pablo Iglesias de fa uns dies. Així, l’organització agrària demana el veto espanyol, en el Consell de hui i en tots els que vinguen, per a qualsevol acord que represente una retallada de fons per al camp.

“Seria inadmissible donar-nos la raó als llauradors i ramaders sobre les nostres reivindicacions i tornar-se de Brussel·les amb una retallada de la PAC de milers de milions d’euros”, afigen.

L’organització recorda que aquests fons són importants per a la pervivència de les explotacions dels professionals del sector, les rendes del qual, incloses ajudes PAC, – recorden des de LA UNIÓ- estan un 30% per davall de la que obtenen altres sectors econòmics.

A més, les importants retallades en la PAC, disminuiran considerablement la capacitat del sector estatal d’afrontar els reptes de la dècada vinent, com són contribuir a mantindre viva l’Espanya i la Comunitat Valenciana buidada, digitalitzar-se o adaptar-se al canvi climàtic.

LA UNIÓ recorda que en els últims anys l’aportació de l’Estat als comptes d’Agricultura a través del Ministeri del ram s’ha desplomat, dels més de 4.000 milions d’euros de 2009, als a penes 840 milions en 2019.

“Sánchez s’ho està jugant amb el camp espanyol i valencià perquè el suport es mesura en partides econòmiques i no en titulars” han manifestat des de LA UNIÓ, que està a l’espera que el Govern present el seu projecte de Pressupostos i que opina que “ara té una ocasió única per a demostrar que de debò vol una PAC forta”.