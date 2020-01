LA UNIÓ denuncia aquesta nova contradicció que han de conèixer els consumidors europeus

Connect on Linked in

La Comissió Europea prohibeix el clorpirifós i el metil clorpirifós però els productes agrícoles importats podran continuar entrant en els mercats de la UE amb eixes substàncies actives

La Unió Europea s’està convertint amb passes de gegant en un món de contradicció permanent. Mentre la Comissió Europea ha decidit no renovar pels seus efectes per a la salut humana l’aprovació de les substàncies actives clorpirifós i clorpirifós metil utilitzades en l’elaboració de productes fitosanitaris, els consumidors europeus veuran com els productes agrícoles importats de bona part del món que arriben als nostres mercats sí que podran contenir residus d’aquestes, segons denúncia LA UNIÓ de Llauradors.

Els llauradors valencians confien a disposar d’alternatives viables després de la decisió de la UE. A Espanya i la Comunitat Valenciana aquestes dues substàncies són fins hui molt usades en les produccions agrícoles i per exemple en els cítrics contra una de les plagues més comunes i perilloses com el cotonet de Sud-àfrica que precisament ens va arribar des d’allí. Ara, paradoxalment, els productors sud-africans podran continuar utilitzant-los i per tant entrar en els mercats europeus amb la presència d’eixes substàncies en els fitosanitaris que prohibeixen als llauradors comunitaris.

Aquesta organització agrària ha comprovat de primera mà com la major part dels principals països productors de cítrics (Sud-àfrica, l’Argentina, el Brasil, la Xina, entre altres) permeten i continuaran permetent si no canvien les seues regulacions l’ús de les substàncies actives clorpirifós i clorpirifós metil per a tractar els seus arbres i per això els productes agrícoles que arriben als lineals dels supermercats o botigues de la Unió Europea podrien perfectament contenir les mateixes.

La nova normativa de la Comissió Europea, publicada en el Diari Oficial de la Unió Europea el passat 10 de gener, indica que els Estats membres retiraran les autoritzacions dels fitosanitaris que continguen alguna d’aquestes substàncies actives com a molt tard el pròxim 16 de febrer, data en la qual expiren les seues llicències vigents, encara que concedeix un període de gràcia per a això al qual poden optar els països comunitaris que expira el 16 d’abril.

L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària havia conclòs en la seua última avaluació sobre aquestes substàncies que existeixen àmbits crítics de preocupació en la salut humana pel seu potencial genotòxic i neurotòxic.

LA UNIÓ de Llauradors no qüestiona ni molt menys aquests criteris científics, però també adverteix als consumidors europeus que “encara que es prohibisca ací no significa que el risc desaparega perquè ens pot arribar amb la immensa quantitat de fruites i hortalisses importades que ens arriben de fora, ja que als seus països d’origen sí que es continuarà permetent el seu ús”.