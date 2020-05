Connect on Linked in

Un recent estudi de l’organització sol·licitava unes compensacions per valor d’11 milions d’euros i ara es deixarien fora als productors d’hortalisses, palma, apícola, cunícola i ramaders de bous de lídia, entre altres

LA UNIÓ denuncia que Conselleria d’Agricultura preveu publicar ajudes per a sectors afectats pel COVID-19 sense consultar al sector i amb oblits imperdonables

No es pot deixar a l’estacada a nombroses persones productores que han perdut quasi tot en aquesta campanya i menys encara en algun cas per motius ideològics

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders denuncia que la Conselleria d’Agricultura té previst publicar una línia excepcional d’ajudes per a algunes explotacions agrícoles i ramaderes afectades pel COVID-19 -tal com havia sol·licitat aquesta organització agrària-, però sense la prèvia consulta al sector i amb oblits imperdonables que deixaran a l’estacada a nombroses persones productores de la Comunitat Valenciana.

LA UNIÓ critica en primer lloc que la Conselleria d’Agricultura no haja realitzat el tràmit normal i habitual d’audiència pública al sector, encara que siga amb caràcter d’urgència, per a poder presentar observacions de millora a aquestes ajudes. També es desconeix el pressupost d’aquestes, malgrat que un recent estudi de l’organització ja demandava una quantitat que rondara els 11 milions d’euros per a compensar les pèrdues. Aquests gestos denoten una actitud “arbitrària i absolutista” per part de Conselleria que deixarà arrere si no hi ha rectificació a un important grup de persones afectades.

Segons ha pogut saber LA UNIÓ, pel que sembla les ajudes seran únicament per als sectors d’oví-caprí (llet i carn), boví de carn, equí d’engreixament i flor i planta ornamental. S’obliden per tant dels productors d’hortalisses que tenien com a canal de distribució tant l’HORECA com els mercats de venda no sedentària. També s’obliden dels productors de palma situats al Camp d’Elx i molt afectats sense les celebracions de Setmana Santa.

Crida també l’atenció que es concedisquen ajudes a alguns sectors ramaders, però es deixen fóra uns altres també importants com el cunícola, apícola, els ànecs o oques, i que sembla que també per motius ideològics es queden també sense elles les persones ramaderes dedicades al bou de lídia perquè és el que s’interpreta quan es donen als sectors bovins excepte a aquest. Independentment que s’estiga d’acord o no amb els festejos lligats a aquesta ramaderia, de moment és una activitat legal afectada per l’estat d’alarma i que necessita recursos, almenys, per a l’alimentació animal. LA UNIÓ considera que és tota una paradoxa que es vulga ajudar a les protectores d’animals -una cosa necessària-, però al mateix temps, es vulguen limitar els recursos al manteniment d’animals com els bous.

LA UNIÓ confia en una rectificació per part de Conselleria d’Agricultura abans de la publicació d’aquestes ajudes que haurien de servir per a donar suport a un important grup de persones productores que ho estan passant mal i que com a activitats essencials que han sigut en aquests moments durs, desitgem que se’ls respecte i esperem que no succeïsca el mateix que amb les ajudes de 8 milions d’euros per al sector citrícola del passat any que es van prometre i no es van donar.

És urgent per tant, amb el consens de les organitzacions agràries, que s’elabore i publique una normativa amb un muntant mínim d’11 milions d’euros, per la qual s’establisquen les bases reguladores i es convoquen ajudes destinades a les persones productores més afectades per la crisi sanitària del Covid-19, sense cap mena d’exclusió i molt menys sense sectarisme ni motiu ideològic.