LA UNIÓ denuncia que la Comissió Europea no audita les importacions de cítrics de Sud-àfrica des de 2016, malgrat l’augment de les intercepcions amb plagues

En el que portem d’any han augmentat un 94% les intercepcions amb plagues des de Sud-àfrica

En només cinc anys s’han detectat més de 3.000 agents nocius a les fronteres europees que podrien afectar els cítrics Valencians

Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, assenyala que “la Comissió Europea no pot esperar mes i ha de prendre mesures urgents i endurir els protocols d’importació amb mesures de control en origen, contingents, aplicació del tractament en fred i unificar criteris duaners. No és de rebut que no s’audite a aquells que no ho fan bé i posen en risc la seguretat vegetal de la citricultura europea”

18 de desembre de 2019.- L’última auditoria realitzada per la Comissió Europea per a avaluar el sistema sud-africà de certificació i control oficial de cítrics per a l’exportació a la UE data de juny de 2016, és a dir que han passat ja més de tres anys des de l’última, segons denuncia LA UNIÓ de Llauradors.

Allí es concloïa que havien de millorar-se tant les inspeccions oficials en camp com les intercepcions internes a fi de reduir la probabilitat d’intercepcions de cítrics exportats a la UE.

En base les conclusions de l’auditoria, les autoritats fitosanitàries de la UE van realitzar al gener de 2017 unes recomanacions de millora del sistema de control i certificació sud-africà. Les autoritats competents sud-africanes, en aquest cas el NPPO (National Plant Protection Organisation) van proposar, per a garantir la disminució de partides amb agents nocius, diverses actuacions correctores.

La quantitat d’intercepcions no s’ha reduït des de 2016, malgrat els compromisos adquirits. Únicament en 2018 es van reduir les intercepcions, però en 2019 han tornat a incrementar-se en un 94%, tal com es pot veure en el següent gràfic:

Intercepcions de cítrics procedents de Sud-àfrica amb els principals agents nocius



Phyllosticta citricarpa Thaumatotibia leucotreta Tephritidae(Díptero – mosca fruta) Otras TOTAL Interceptaciones Diferencia respecto año anterior 2005 10 16 1 1 28

2006 34 3 3 0 40 43% 2007 44 13 1 0 58 45% 2008 72 3 3 4 82 41% 2009 20 23

0 43 -48% 2010 11 2 3 3 19 -56% 2011 34 5 4 1 44 132% 2012 34 4 5 0 43 -2% 2013

36 3 1 40 -7% 2014 28 20 5 1 54 35% 2015 15 17 4 10 46 -15% 2016 4 12 5 0 21 -54% 2017 24 12 1 0 37 76% 2018 2 14

1 17 -54% 2019 9 21 1 2 33 94% TOTALES 341 201 39 24 605

% respecto total 56% 33% 6,45% 3,97%





Font: Comissió Europea



L’amenaça per a la nostra citricultura per part de plagues de quarantena que podrien, fins i tot, fer desaparèixer el cultiu de cítrics en la Comunitat Valenciana és per tant molt elevada.

Referent a això Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, assenyala que “la Comissió Europea no pot esperar mes i ha de prendre mesures urgents i endurir els protocols d’importació amb mesures de control en origen, contingents, aplicació del tractament en fred i unificar criteris duaners. No és de rebut que no s’audite a aquells que no ho fan bé i posen en risc la seguretat vegetal de la citricultura europea”.

Rànquing intercepcions plagues en cítrics per països

Per països segons el gràfic següent, els cítrics procedents de Sud-àfrica són els que més intercepcions han tingut amb un 21% d’aquestes. l’Uruguai és el segon amb més intercepcions amb quasi un 16%. Les importacions uruguaianes de cítrics s’han de revisar amb lupa, ja que té una elevada taxa d’intercepcions en funció del poc nivell de cítrics que exporta. Altres països sobre els quals s’hauria de posar el focus són l’Argentina, la Xina i Bangladesh, que estan en les mateixes condicions que l’Uruguai, poca importació de cítrics, però molta intercepció.

Intercepcions per països dels principals agents nocius en 2019



Nº % Total 154 100% Sudáfrica 33 21,40% Uruguay 24 15,60% China 21 13,60% Argentina 18 11,70% Bangladesh 18 11,70% Túnez 8 5,20% Israel 6 3,90% Brasil 5 3,20% Indonesia 5 3,20% Zimbabue 5 3,20% Kenia 4 2,60% Swaziland 3 1,90% Ghana 2 1,30% Uganda 2 1,30%

Fuente: Comisión Europea

Dades globals i mesures

En els últims cinc anys (2015-2019), tal com es pot observar en el gràfic adjunt, s’han detectat un total de 3.081 agents nocius que han entrat a través de diferents productes i que podrien acabar o fer inviable la nostra citricultura. Per això des de LA UNIÓ, però sobretot que s’exigisca o revise, en tots els acords comercials de la UE amb tercers països, les inspeccions als països d’origen i els tractaments en fred per a tots els cítrics que arriben a Europa. “Ens juguem molt i a més els costos que s’haurien de suportar serien infinitament majors que els destinats a la prevenció posteriorment”, assegura LA UNIÓ.



Intercepcions dels principals agents nocius que afecten als cítrics valencians, independentment del producte en el que han entrat a la UE

2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019 Nº % respecto total Phyllosticta citricarpa 125 36 33 54 58 306 9,9% Xanthomonas citri subsp. Citri

19 11 13 11 54 1,8% Thaumatotibia leucotreta 296 147 141 368 165 1.117 36,3% Tephritidae (díptero – mosca fruta) 365 293 179 202 242 1.281 41,6% Elsinoe fawcettii 2 1 1 1 11 16 0,5% Coccidae 6 3

2 8 19 0,6% Pseudococcidae 1 2 1 2 7 13 0,4% Insecta 7 4



5 16 0,5% Bactrocera dorsalis







60 60 1,9% Phyllosticta citriasiana



3



3 0,1% Ceratitis 10 8 17 3 2 40 1,3% Xanthomonas axonopodis pv. Citri 13



7

20 0,6% Xylella fastidiosa 2 1 1 3

7 0,2% Trioza eritreae 6 6 2 3

17 0,6% Diaphorina citri

1





1 0,0% Bactrocera



31 37

68 2,2% Totales Nº 854 525 421 702 579 3.081

Variación Respecto año anterior

-38,5% -19,8% 66,7% -17,5%





Font: Comissió Europea

LA UNIÓ proposa una sèrie de mesures per a revertir esta situació, entre elles les següents:

Prohibició de la importació de cítrics procedents de zones amb plagues i malalties declarades de quarantena per la Unió Europea. Prohibició d’importació de cítrics de països tercers que tinguen autoritzat la utilització de matèries actives l’ús de les quals està prohibit a la Unió Europea. Els acords comercials han de contemplar l’obligatorietat que els països que exporten a la Unió Europea han d’assegurar l’estricte compliment de les normes fitosanitàries de la Unió Europea. Unificació a nivell comunitari dels criteris i normes d’inspecció fitosanitàries en frontera. Establir l’obligatorietat del tractament en fred per a les importacions de països tercers amb plagues de quarantena i segons els criteris que establisca la Unió Europea i no els que traslladen aquests països tercers. Per a una protecció efectiva dels consumidors, s’ha d’eliminar el nivell màxim de residus (LMR) predeterminat general per a pesticides de 0,01 mg/kg i establir-se en 0 mg/kg per als pesticides no autoritzats a la Unió Europea.