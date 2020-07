LA UNIÓ i AVA-ASAJA es tornen a concentrar en protesta per la falta de mesures per a frenar el Cotonet de Sud-Àfrica en els cítrics

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) i La UNIÓ de Llauradors i Ramaders continuen amb la seua unitat d’acció reivindicativa i divendres que ve 10 de juliol realitzaran una nova protesta a València, en este cas davant la Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana, per a denunciar la falta de mesures per a frenar l’expansió del Cotonet de Sud-Àfrica (també conegut com Cotonet de les Valls) que afecta els cítrics.

El lema de la concentració “Els nostres cítrics estan en perill. Solucions per al Cotonet, ja” reflectix la tremenda preocupació; sobretot entre els productors de cítrics de comarques com el Camp de Morvedre, Camp de Túria, La Plana Baixa i Els Serrans, que és on més estesa està la plaga importada des de l’hemisferi sud i que va ser detectada per primera vegada en la Comunitat Valenciana en la localitat de Benifairó de les Valls fa onze anys. Les pèrdues passen ja dels 113 milions d’euros i es tem la seua expansió a la resta de zones citrícoles.

La nova mobilització prosseguix la unitat d’acció iniciada amb la gran manifestació del passat 14 de febrer, la campanya del qual va ser interrompuda després de la declaració de l’estat d’alarma per la Covid-19, i que va tindre de nou continuïtat amb la protesta del 26 de juny per la crisi de la ceba i la creïlla.