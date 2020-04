LA UNIÓ i AVA-ASAJA reclamen a Generalitat i Govern d’Espanya el pagament d’ajudes pendents des de l’any 2017 als agricultors i ramaders valencians

Connect on Linked in

El sector agrari és essencial en aquesta crisi, però es pateix el retard en l’abonament d’ajudes per part de les dues Administracions



L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) i La Unió de Llauradors i Ramaders han sol·licitat de manera conjunta tant a la Conselleria d’Agricultura com a la Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana, a través de sengles cartes, que s’abonen les ajudes pendents que tenen contretes les Administracions amb els agricultors i ramaders de la Comunitat Valenciana perquè la situació de molts d’ells s’ha agreujat amb la crisi sanitària pel Covid-19.



Cal assenyalar que el sector agrari és considerat com a activitat essencial davant aquesta crisi, però part del mateix té com a clients a sectors classificats com a activitat no essencial i que, per tant, han suspés la seua activitat, a més del problema del tancament dels mercats de venda no sedentària. Malgrat això, els productors agraris afectats no tenen una ajuda que compense les pèrdues ja que no poden acollir-se ni als ERTE ni al cessament de l’activitat per la casuística del sector agrari que fa molt difícil parar l’activitat. Davant aquesta situació, les persones productores amb aquesta disminució d’ingressos tenen problemes de liquiditat per a fer front tant a les despeses corrents de l’activitat com a les inversions realitzades.



Per aquest motiu, totes dues organitzacions professionals agràries indiquen en el seu escrit a la consellera d’Agricultura, Mireia Mollà, que la Generalitat hauria d’efectuar de manera urgent els pagaments de totes les ajudes pendents d’abonar als seus beneficiaris amb resolucions favorables. En aquest sentit, indiquen que hi ha expedients de les ajudes a les inversions en explotacions agràries corresponents a la convocatòria de 2017 que encara no han cobrat l’ajuda. També cal sufragar els imports pendents corresponents a les ajudes a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes corresponents a la convocatòria de l’any 2019.



Quant a la convocatòria del 2020 d’aquestes ajudes, aquelles persones que van sol·licitar les inversions recollides en la resolució única de la Resolució de 29 de gener de 2020 per estar afectades per les tempestes DANA i Gloria i que ja tinguen les inversions realitzades, se’ls hauria d’abonar l’import de l’ajuda corresponent presentant la corresponent justificació. I en la mateixa línia, a pesar que està suspés el termini de presentació de les ajudes contemplades en les ajudes urgents del Consell per a pal·liar els danys produïts en les explotacions agràries ocasionats per la DANA de setembre de 2019, seria necessari que la Generalitat Valenciana pague les ajudes dels expedients presentats fins al moment.

Carta a la Delegada del Govern

LA UNIÓ i AVA-ASAJA han remés així mateix una altra carta a la Delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, amb objecte que la trasllade al Govern d’Espanya. En ella s’assenyala que, transcorreguts ja set mesos de la publicació de la norma de bases per a pal·liar els danys per la DANA de setembre, encara no s’han tramitat les corresponents Ordres que desenvolupen les diferents mesures que contempla el Reial decret llei i que tenen com a finalitat minimitzar els costos de les explotacions agràries afectades.



En conseqüència, les dues organitzacions agràries sol·liciten al Govern d’Espanya la urgent necessitat de facilitar l’accés a les ajudes del Reial decret llei a les persones afectades i el pagament immediat de les mateixes una vegada presentada la sol·licitud.