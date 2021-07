LA UNIÓ i AVA-ASAJA sol·liciten una reunió amb Mireia Mollà per a analitzar la problemàtica del Cotonet de Sud-àfrica

Connect on Linked in

Aquesta campanya els danys seran superiors a la passada i l’estratègia, malgrat els esforços, no està donant el resultat desitjat

L’Associació Valenciana d’Agricultores (AVA-ASAJA) i LA UNIÓ de Llauradors han sol·licitat una reunió urgent amb la consellera d’Agricultura, Mireia Mollà, per a tractar i analitzar la situació actual i l’estratègia duta a terme per a frenar la plaga importada del Cotonet de Sud-àfrica que s’ha demostrat aquesta campanya poc efectiva malgrat els esforços realitzats.

Totes dues organitzacions agràries estan molt preocupades ja que les accions per a controlar la plaga no han funcionat com seria desitjable i els danys seran majors que en la campanya passada, mentre que cada vegada hi ha més zones afectades. “Els productors de cítrics de la Comunitat Valenciana estan desesperats i es mostren realment impotents davant la invasió de Cotonet en els seus camps, ja no saben el que fer i els costos de producció continuen augmentant.

El secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, i el president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado diuen que és necessarí saber ja quines mesures concretes d’actuació es realitzaran durant els pròxims anys per a aconseguir l’objectiu final de controlar el Cotonet de Sud-àfrica.

Davant aquesta situació pel Cotonet, les dues organitzacions agràries creuen que la consellera Mireia Mollà ha de reunir-se de manera urgent per a veure les opcions a seguir perquè està en joc el futur de nombrosos citricultores de la Comunitat Valenciana.