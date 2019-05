LA UNIÓ informa que la pedra de dimarts i dimecres causa pèrdues importants a la Ribera Alta i Utiel-Requena

Connect on Linked in

La tempesta del passat dimarts va afectar fonamentalment diversos termes municipals de la Ribera Alta com Alzira, Benimuslem, Carcaixent, l’Alcúdia i Rafelguaraf, i en bastant menor proporció a Benimodo i Guadassuar. L’àmbit d’afecció és d’unes 1.250 hectàrees i les pèrdues s’estimen en 2,2 milions d’euros.

El cultiu dels cítrics es porta la pitjor part amb 1,5 milions, es tracta de taronges València encara pendents de recol·lectar i d’altres varietats primerenques que tenien una grandària més gran. Li segueix el caqui, amb prop de 800.000 euros, al qual la pedra provocarà a part d’eixos danys directes una parada de la saba que comportarà la possible caiguda de la fruita. Ja en bastant menor quantia s’observen danys en la fruita (principalment bresquilla i menys en albercoc i pruna). També hi ha parcel·les afectades d’hortalisses i alguna d’alvocats.

La tempesta d’ahir dimecres va deixar notar els seus efectes principalment a la comarca d’Utiel-Requena. Hi ha entre 10.000 i 15.000 hectàrees afectades amb diferent grau d’afecció en els termes municipals d’Utiel i els seus llogarets, Venta del Moro i llogarets, Requena i els seus llogarets, Sinarques i en menor mesura en Caudete. Les pèrdues segurament seran importants amb el pas dels dies i l’evolució dels cultius.

Les varietats més primerenques de raïm com la Garnacha o Chardonnay, que estaven més avançades, són les més perjudicades. Pel que fa a l’ametla no s’observa que haja caigut a terra, encara que caldrà esperar a veure l’evolució i els danys en arbratge que pogueren provocar danys futurs. En l’olivera sí que hi ha hagut una caiguda rellevant de flor que causarà danys importants en la producció, encara que és molt prematur fer una avaluació. El mateix que en cereals on els danys seran substancials ja que les espigues estaven molt blanes

Pel que refereix a l’assegurança, LA UNIÓ demanarà l’agilització dels peritatges per part de Agroseguro i una taxació i indemnització del mal real en parcel·la en funció de les exigències comercials, independentment de la franquícia establida.