Connect on Linked in

Fonamentalment la major baixada de producció es dóna a la província d’Alacant, principal zona productora de la Comunitat Valenciana amb el 76% de la superfície autonòmica cultivada

LA UNIÓ informa que l’adversa climatologia provoca un descens del 50% en la collita de cirera i unes pèrdues de més de 8 milions d’euros

LA UNIÓ de Llauradors estima que la collita de cirera en la Comunitat Valenciana, la campanya de recol·lecció de la qual s’inicia en les pròximes setmanes, es veurà reduïda a la meitat a conseqüència de la climatologia adversa i els productors tindran unes pèrdues quantificades en més de 8 milions d’euros.

Es tracta sens dubte del cultiu més afectat per les condicions climatològiques adverses dels últims mesos, fonamentalment per la falta d’hores fred necessàries durant l’hivern perquè en els mesos de gener i febrer es van arribar a temperatures molt altes; així com també per l’excés d’humitat durant el mes de març. Aquest passat mes han hagut pluges, boires i dies sense sol que han impedit el vol de les abelles i a conseqüència d’això també un mal quallat i una pol·linització defectuosa per al cirerer. No obstant l’anterior, la cirera que queda és d’una gran qualitat i els productors esperen compensar aquest minvament de collita amb un millor preu davant la menor oferta existent.

El descens de collita no és uniforme en el conjunt de les zones. A la província d’Alacant, principal zona productora amb el 76% de la superfície cultivada de la Comunitat, la baixada de producció seria del 54%; del 27% en la de Castelló (amb el 21% del total de superfície) i del 21% en la de València que només posseeix un testimonial 3% de les superfície cultivada autonòmica. Tres comarques de la província d’Alacant (El Comtat, La Marina Alta i l’Alt Vinalopó) tenen el 62% de la superfície total de la comunitat autònoma i en les dues primeres s’espera una major reducció de collita que en la tercera on la producció és més irregular segons parcel·les.

En el conjunt de la Comunitat les pèrdues per als productors ascendiran a una quantitat de 8,2 milions d’euros. Amb eixa hegemonia en la superfície, les comarques d’Alacant són les que majors pèrdues tindran, amb 7,7 milions d’euros; seguides per les de Castelló amb 500.000 euros i València amb 48.000 euros.

Sobre la previsió de mà d’obra per a recol·lectar la collita no es detecten de moment problemes de falta de personal. A la baixa collita prevista cal sumar les mesures del Govern per a flexibilitzar la contractació de temporers, la qual cosa sens dubte minimitzarà els problemes, encara que sí que caldrà tindre en compte les limitacions existents en matèria de desplaçaments, la necessitat d’incrementar les mesures de seguretat o possibles aspectes logístics en el desenvolupament de la campanya; circumstàncies totes elles que elevaran els costos de producció en una campanya de recol·lecció bastant atípica.

Provincia Reducción producción Pérdida económica % perdida / total Alicante 54% 7.769.757 € 94% Castellón 27% 479.559 € 5,80% Valencia 21% 48.389 € 0,60% TOTAL 50% 8.297.705 € 100%